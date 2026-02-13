Sanremo 2026, Patty Pravo non si presenta al Quirinale da Mattarella con gli altri Big: problemi di salute

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Assente eccellente all’incontro al Quirinale con Sergio Mattarella per i big del Festival di Sanremo 2026. Patty Pravo, infatti, non ha preso parte all’incontro avvenuto in mattinate per problemi di salute, con la 77enne veneziana che ha comunicato anzitempo il forfait. Dispiaciutissima per l’accaduto, la cantante non ha potuto incontrare il presidente della Repubblica per una forma influenzale che l’ha costretta a rimanere a casa per riguardarsi in vista della kermesse che prenderà il via il 24 febbraio.

Patty Pravo assente al Quirinale

C’erano tutti, tranne Patty Pravo. Dal direttore artistico Carlo Conti e la co-conduttrice Laura Pausini ai big in gara, il Quirinale si è trasformato simbolicamente per una mattina nel teatro Ariston.

Tutti i cantanti in gara dal 24 al 28 febbraio, infatti, hanno incontrato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Eccetto Pravo, al secolo Nicoletta Strambelli, a casa alle prese con l’influenza.

Il forfait di Pravo comunicato alla Rai

Non un’assenza dell’ultimo minuto, perché tanto il Quirinale quanto la Rai erano informati dello stato di salute di Patty Pravo.

Nella giornata di giovedì 12 febbraio, infatti, l’etichetta dell’artista aveva prontamente avvisato la Rai sulle condizioni di salute dell’artista e che non si sarebbe presentata all’incontro con Conti e i big da Mattarela.

Alla 77enne è stato consigliato di riguardarsi in vista delle esibizioni all’Ariston.

Le parole di Mattarella ai big di Sanremo

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, incontrando i big che parteciperanno al Festival di Sanremo 2026, ha ricordato il suo primo Festival: “Allora avevo 10 anni, la ricordo bene, ricordo anche alcuni protagonisti di allora che non nomino per rimanere imparziale, anche tra i cantanti di allora, ma ricordo la voce inconfondibile, trascinante del presentatore di allora, Nunzio Filogamo”.

“Ricordo soprattutto quanto il festival registrasse, anche allora, un grande, un amplissimo coinvolgimento popolare nel nostro paese. Coinvolgimento che è rimasto costante grazie alla Rai, che ha accompagnato anno per anno il festival, conducendolo nelle case degli italiani. È una storia importante” ha sottolineato.

Poi ha spiegato che la kermesse “ogni anno è una scoperta straordinaria che tutti facciamo” e ha poi rivolto ai cantanti “un in bocca al lupo collettivo, di assoluta imparzialità”.

Patty Pravo in gara a Sanremo 2026

Patty Pravo sarà in gara al Festival di Sanremo 2026 con “Opera“, un brano che mette al centro l’unicità dell’essere umano e il valore di ciò che rende ogni persona irripetibile.

Scritta da Giovanni Caccamo, la canzone è “nata da un sogno” ha detto Pravo a Conti.

Strambelli canterà poi “Ti lascio una canzone” nella serata cover, accompagnata Timofej Andrijashenko, primo ballerino del Teatro alla Scala di Milano.