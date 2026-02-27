Sanremo 2026, per Bianca Balti "anno più duro dopo la chemio, c'era il lutto di una vita che non c'è più"

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

La quarta serata di Sanremo 2026, quella dedicata in gara ai duetti tra cantanti con le cover, sarà quella in cui Bianca Balti tornerà sul palco dell’Ariston come co-conduttrice. A un anno di distanza dall’ultima esperienza al Festival, la modella sarà ancora al fianco di Carlo Conti nelle vesti di spalla, portando sul palco l’esperienza vissuta nell’ultimo anno in cui ha affrontato la malattia. E sarà occasione, per lei, di potersi raccontare ancor di più, per essere la testimone di tanti che affrontano il percorso della malattia lontani dalla luce dei riflettori. E in conferenza stampa Balti si è emozionata, ricordando come quello passato sia stato un anno duro, ma che sta superando “il lutto” grazie anche alla comunità di donne che ha attorno.

Bianca Balti a Sanremo 2026 dopo “l’anno più duro”

Annunciata come co-conduttrice a pochi giorni dall’avvio del Festival di Sanremo 2026, Bianca Balti si appresta ad affrontare il secondo anno in questa veste al fianco di Carlo Conti.

Esperienze, però, intervallate dal percorso di guarigione e recupero dopo aver affrontato il tumore ovarico al terzo stadio. Un cammino che ha profondamente segnato la modella.

“Ho dovuto elaborare un lutto e ne sto uscendo solo ora, dopo più di un anno” ha detto in conferenza stampa alla vigilia della quarta serata del Festival, senza nascondere di aver affrontato un anno duro in cui ha perso “quella donna che non aveva vissuto la malattia e non aveva la cicatrice”.

Il percorso di guarigione dopo il tumore

Davanti ai giornalisti presenti in sala stampa non ha poi nascosto che il suo percorso di ripresa non è iniziato con la chemio, ma è ancora in atto perché “quando le persone vedono che ti ricrescono i capelli, pensano che sia tutto finito ed è invece in quel momento comincia la ripresa”.

“La vita di prima e la spensieratezza non torneranno più” ha ammesso alla vigilia della serata delle cover a Sanremo.

Sanremo come regalo dopo la malattia

Ma si è anche soffermata nel ringraziare Carlo Conti per il regalo del 2025 e l’opportunità concessa per Sanremo 2026.

La co-conduzione dell’anno scorso, infatti, le ha permesso di creare grande impatto sul tema della malattia e quest’anno, un anno dopo quella presenza all’Ariston, sente “anche la responsabilità perché so di rappresentare tutte le persone che hanno vissuto un tumore o la malattia”.

Un momento buio, ammette Balti, superato anche grazie alla comunità di donne che hanno vissuto la sua stessa esperienza.

E ha ammesso: “A me di solito le feste non piacciono, ma sono davvero felice di essere stata invitata e di poter partecipare”.

Il ringraziamento a Irina Shayk

Balti, rispondendo a una domanda su Irina Shayk, ha svelato che “mi è stata molto vicina durante la malattia“, ma anche che “magari non traspare per la sua immagine sexy, ma è simpaticissima“.

Di cosa parlerà sul palco

La modella, dopo la conferenza stampa, ha anche raccontato di aver stretto stretto amicizie “con donne che sono venute a mancare nell’ultimo anno, la recidiva per noi che siamo state malate di tumore è sempre all’angolo ad aspettarci. Con questo spirito, stasera salirò sul palco, ricordando, anche solo per me stessa, le persone che sono venute a mancare e quelle che come me, ogni giorno, cercando di andare avanti senza venire sovrastate dalla paura“.