Sanremo 2026, polemica di Ermal Meta su Gaza: "Non si può dire Palestina, la vera bestemmia è il silenzio"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Nel corso di una conferenza stampa per Sanremo 2026, Ermal Meta ha spiegato il senso di “Stella stellina”, dedicata a una bambina uccisa a Gaza e ha parlato del paradosso di una musica che sembra leggera mentre il testo costringe a fermarsi, come nello scrolling che rende tutto uguale. Poi arriva l’accusa: “Non si può dire Palestina”.

Sanremo 2026, le parole di Ermal Meta su Gaza e la Palestina

Dopo la seconda serata di Sanremo 2026, Ermal Meta è intervenuto in conferenza stampa all’Ariston tornando sul tema della guerra e delle vittime civili a Gaza.

Il cantautore, in gara con “Stella stellina”, ha legato il senso del brano a una riflessione sul linguaggio e su ciò che, a suo avviso, fatica a trovare spazio nel dibattito pubblico.

ANSA

“Oggi gli adulti fanno molto più rumore dei bambini e questa è la cosa che io trovo preoccupante”, ha detto, aggiungendo che spesso è “un silenzio che ci autoinfliggiamo”.

Nel suo ragionamento ha poi insistito sul peso delle parole che, a suo avviso, diventano difficili da pronunciare nello spazio pubblico: “Non si possono usare certe parole, non si può dire Gaza, non si può dire Palestina, come se fosse una bestemmia”.

La conferenza stampa di Ermal Meta

Alla domanda su quanto questi temi rischino di passare sotto traccia, Meta ha risposto tornando sul concetto di “grande tema del mondo di oggi”: il silenzio.

Il cantante ha descritto la sua canzone come costruita su un paradosso voluto: se “non ascolti il testo magari avresti anche voglia di ballare”, ma quando “ascolti il testo” qualcosa “ti frena per un attimo”, poi “dimentichi il testo e riprendi a ballare”.

Meta ha paragonato questo meccanismo allo scorrimento continuo delle notizie sui telefoni: tra “gattini, feste, palestra” compaiono “bambini che muoiono” e poi di nuovo altro, “diventa tutto uguale, tutto insieme. Non c’è veramente qualcosa che ci metta in pausa”.

La possibilità di partecipare all’Eurovision

Il brano con cui Ermal Meta è in gara a Sanremo 2026 si intitola “Stella stellina” ed è presentato come la storia di una dei tanti bambini uccisi a Gaza.

Ermal Meta non sarà sul palco per la terza serata, avendo cantato nella seconda, e si esibirà all’Ariston direttamente nella serata dedicata alle cover.

In conferenza stampa l’artista ha precisato che la canzone nasce per tenere insieme melodia e testo proprio per creare lo scarto tra ascolto distratto e ascolto consapevole, trasformando il brano in uno “specchio” del modo in cui si consumano le notizie.

Secondo il cantante, la “vera bestemmia è il fatto che vengano cancellate” questi discorsi dal dibattito pubblico, spiegando di aver letto critiche e apprezzamenti sulla canzone, ma di voler comunque parlare e restare fedele al proprio impegno di cantautore.

Parlando poi dell’Eurovision, Ermal Meta ha detto che, anche se non crede che ci andrebbe, lo farebbe ipoteticamente solo per poter portare quel brano su un palco più grande.

E, aggiunge: “Israele è bene che ci sia nel mio caso. Se c’è, canterei questa canzone ancora più forte”.