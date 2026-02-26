Sanremo 2026, polemica in sala stampa tra una giornalista e Carlo Conti sulle poche donne in gara tra i Big

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Polemica in sala stampa durante la conferenza alla vigilia della terza serata del Festival di Sanremo 2026 sulla scarsa presenza femminile tra i cantanti Big in gara. Una giornalista ha incalzato il direttore artistico Carlo Conti sul numero ridotto delle donne, dopo che lui stesso si era detto sostanzialmente dispiaciuto. L’inviata, per, ha sottolineato come anche nelle edizioni passate abbia scelto più uomini. La replica è stata netta: “Mi assumo la responsabilità delle scelte che ho fatto in base alle canzoni che sono state presentate”.

Conti: “Io scelgo le canzoni, non guardo chi le canta”

Il confronto si è acceso quando al conduttore è stato fatto notare che, anche quest’anno, nel cast le donne sono meno rispetto agli uomini.

“Se non ci sono le canzoni non si possono scegliere cantanti donne“, ha spiegato Conti, ribadendo che “mi assumo le responsabilità delle scelte che ho fatto in base alle canzoni che sono state presentate”.

E ancora: “Evidentemente è un momento discografico in cui la produzione maschile è maggiore di quella femminile”.

La giornalista l’ha incalzato chiedendogli se preferisca gli artisti uomini alle donne: “Io scelgo le canzoni“, ha ripetuto.

Il concetto è stato ulteriormente chiarito con una metafora: “È come andare da un fioraio e vedere cosa c’è a disposizione. Bisogna fare delle scelte”.

Il caso Emma e l’ammissione: “Sono umano, posso sbagliare”

La giornalista ha rilanciato dicendo a Conti che avrebbe respinto diverse canzoni, elencando alcune cantanti: “Di queste, solo Emma ha presentato il brano“, ma è rimasta fuori dalla gara seppur con “un pezzo fortissimo”.

“Bisogna fare delle scelte, è una composizione di fiori, e può capitare, sono un essere umano, che possa fare anche degli errori”, ha dichiarato.

Il paragone col vino

Conti ha insistito sul fatto che la scelta non sia legata al genere degli artisti ma alla qualità dei brani ricevuti: “Io speravo quest’anno che tante donne presentassero delle canzoni e purtroppo non l’hanno fatto“.

Poi la frase destinata a far discutere: “È come il vino, si va ad annate“.

Il pensiero di Carlo Conti per la madre

Pochi minuti dopo, rispondendo a un’altra domanda, Carlo Conti è tornato sull’argomento: “Sono stato cresciuto solo da una donna, figuriamoci se non rispetto le donne”.

L’intervento di Irina Shayk: “Sono femminista, ma a modo mio”

Dopo il botta e risposta è arrivata una domanda su Irina Shayk, su “cosa faccia per la parità”.

Questa la risposta della modella russa: “Sono una femminista, ma una femminista a modo mio”.

E ancora: “Questo non significa che vorrei che tutti gli uomini sparissero dalla faccia della terra, perché li amo e li rispetto”.

La polemica delle Bambole di pezza

La discussione in sala stampa è arrivata dopo le tensioni del giorni prima legate alle Bambole di Pezza, che avevano sollevato il tema della rappresentanza femminile durante un’altra conferenza stampa, con tanto di botta e risposta con un altro giornalista sul patriarcato.

La proposta di Arisa

Arisa ha invece lanciato una proposta per la direzione artistica di Sanremo, perché storicamente ci sono più conduttori uomini: “Un nome per fare la direttrice artistica? Elisa“.