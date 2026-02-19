Sanremo 2026, programma delle 5 serate: co-conduttori, co-conduttrici e ospiti da Tiziano Ferro a Ramazzotti

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Tutto pronto per Sanremo 2026, che aprirà i battenti martedì 24 e li chiuderà sabato 28 febbraio. Già deciso il programma di tutte le serate che saranno ricche di ospiti celebri provenienti dal mondo della musica e, più in generale, dello spettacolo. A condurre ci sarà di nuovo Carlo Conti, che ricopre anche il ruolo di direttore artistico della kermesse. Per tutto l’evento sarà affiancato da Laura Pausini.

Sanremo 2026, il programma e gli ospiti di tutte le serate

Il Festival vedrà salire sul prestigioso palco dell’Ariston tante celebrità, oltre ai 30 big in gara e ai 4 giovani artisti che si sfideranno nella categoria “Nuove proposte”.

Dal mondo della tv e del cinema, tra gli altri, sbarcheranno a Sanremo Can Yaman, Lillo e Pilar Fogliati. Da quello musicale, da segnalare le ospitate di cantanti del calibro di Eros Ramazzotti, Alicia Keys, i Pooh e Tiziano Ferro.

ANSA

Programma e ospiti della prima serata

Martedì 24 febbraio si parte con Can Yaman e Tiziano Ferro. Il primo è reduce dal successo della serie “Sandokan” su Rai1, il secondo festeggerà i 25 anni della sua prima hit “Xdono” e presenterà il nuovo album “Sono un grande”.

Nella serata inaugurale del Festival si esibiranno tutti e 30 i big in gara, che saranno valutati esclusivamente dalla Giuria della sala stampa, tv e web.

In Piazza Colombo spazio a Gaia. Come nelle restanti serate, Max Pezzali si collegherà da una nave da crociera ormeggiata al largo di Sanremo.

Programma e ospiti della seconda serata

Mercoledì 25 febbraio ad affiancare Conti e Laura Pausini ci saranno il comico Lillo, l’attrice Pilar Fogliati e il cantante Achille Lauro.

Nella seconda serata inizierà la gara delle “Nuove Proposte“: due sfide dirette tra i quattro brani in gara. I due vincenti andranno in finale.

Per quel che riguarda i big, canteranno in 15: il giudizio sarà affidato al Televoto (34%), alla Giuria delle radio (33%) e alla Giuria della sala stampa, web e tv (33%). A fine serata si avrà una classifica provvisoria di cui saranno diramate solo le prime cinque posizioni in ordine casuale.

In Piazza Colombo si esibirà Bresh.

Programma e ospiti della terza serata

Giovedì 26 febbraio sono attesi Eros Ramazzotti e Alicia Keys per un duetto sulle note di “L’aurora”. Altra ospite d’eccezione sarà la top model russa Irina Shayk.

In questa serata ci sarà la sfida finale tra i due artisti delle “Nuove proposte” e si scoprirà chi sarà il vincitore.

A seguire, saliranno sul palco i 15 big che non hanno cantato la sera precedente. Saranno giudicati con gli stessi criteri dell’evento del 25 febbraio.

In Piazza Colombo si esibiranno i The Kolors.

Programma e ospiti della quarta serata

Venerdì 27 febbraio sarà la serata dedicata alle cover. Ad accompagnare i 30 big in gara non ci saranno solo i colleghi. Infatti si esibiranno anche personaggi non provenienti dal mondo musicale, come l’attore Claudio Santamaria, la giornalista Francesca Fagnani e la showgirl Belen Rodriguez.

La serata avrà un vincitore, scelto con gli stessi criteri di voto delle due serate precedenti (Televoto 34%, Radio 33%, Sala stampa 33%). La graduatoria della serata cover non contribuirà al risultato finale.

In Piazza Colombo si esibirà Francesco Gabbani.

Programma e ospiti della quinta serata: la finale

Sabato 28 febbraio sarà decretato il vincitore di questa edizione. Nella serata finale torneranno a esibirsi tutti i big in gara.

Il sistema di voto sarà ancora misto (Televoto 34%, Radio 33%, Sala stampa 33%). Concluse le performance, saranno comunicate le posizioni dalla 30esima alla sesta.

La rosa dei primi cinque classificati sarà comunicata in ordine sparso e si procederà con una nuova votazione con gli stessi criteri: infine si conoscerà colui o colei che trionferà.

In Piazza Colombo si esibiranno i Pooh.