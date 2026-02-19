Sanremo 2026, Pucci riceve il Tapiro da Striscia e punge Fiorello dopo l'imitazione: "Goditi la vita..."

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Valerio Staffelli, storico inviato di Striscia la Notizia, ha intercettato Andrea Pucci e gli ha consegnato il Tapiro d’oro, dopo che il comico ha fatto un passo indietro facendo sapere di avere deciso di non presentarsi a Sanremo 2026, nonostante Carlo Conti lo avesse annunciato come co-conduttore. Nel ricevere il riconoscimento del Tg satirico, lo showman ha lanciato una stoccata a Fiorello, che lo ha ironicamente imitato nei giorni scorsi.

Sanremo 2026, Striscia consegna il Tapiro ad Andrea Pucci

“La mia comicità è diventata di estrema destra, quindi non si può più sentire”, ha dichiarato beffardamente Pucci al microfono di Staffelli.

Quando l’inviato di Striscia gli ha chiesto della fotografia con la croce celtica al collo, Pucci ha negato l’episodio: “Anche quelli che hanno detto che avevo una croce celtica nel camerino dovrebbero dimostrarlo con dei documenti”.

La stoccata a Fiorello

Staffelli ha infine domandato allo showman milanese se gli sia piaciuta l’imitazione fatta da Fiorello alla Pennicanza. Ed è qui che Pucci ha pungolato il collega, dando una risposta sarcastica.

“Ha coronato la sua carriera facendo la mia imitazione – ha detto Pucci -. Simpaticissimo. Dai Fiore, non mollare, svegliati tutte le mattine alle quattro. Goditi un po’ di più la vita”.

Il servizio completo della consegna del Tapiro sarà trasmesso da Striscia nella puntata in onda su Canale 5, in prime time, giovedì 19 febbraio.

L’imitazione di Fiorello alla Pennicanza

Dopo che Carlo Conti aveva annunciato Pucci come co-conduttore di una serata di Sanremo, è scoppiata una bufera mediatica. Anche il mondo politico di centrosinistra ha criticato la scelta, ricordando diverse esternazioni fatte in passato dal comico ritenute omofobe e sessiste. Alla fine lo showman ha scelto di non salire sul palco dell’Ariston.

Fiorello, nel programma radiofonico La Pennicanza, pochi giorni fa ha improvvisato un’imitazione di Pucci, fingendo un suo monologo.

“Ho fatto la doccia – ha detto Fiorello calandosi nei panni di Pucci – e a un certo punto è arrivata mia moglie e mi ha detto ‘sei una testa di caz**’. E a un certo punto è arrivata mia suocera, è omofoba, mi ha guardato e mi ha detto ‘f.ocio!'”.

“Avete visto i napoletani? A un certo punto vado a Napoli, c’era un parcheggiatore abusivo, mi ha dato la mano abusiva, è arrivata mia suocera e gli ha detto…’terrone!'”, ha concluso il comico siciliano, sempre fingendosi Pucci e con l’intento di spernacchiarlo spassosamente.

A Pucci è andata di traverso la scimmiottatura. E infatti a Striscia ha invitato velenosamente il collega a godersi la vita, menzionando il fatto che Fiorello è notoriamente mattiniero.