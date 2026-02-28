Sanremo 2026, quando sarà svelato il nuovo conduttore, la rivelazione di Conti: "Potrei rimanere io"

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Il conduttore di Sanremo 2026 Carlo Conti ha rivelato in conferenza stampa che durante l’ultima serata del Festival, in cui si deciderà il vincitore, sarà anche annunciato chi condurrà la prossima edizione. Conti ha già dichiarato più volte che il suo contratto termina quest’anno e che non ha intenzione di proseguire. Durante l’annuncio, però, ha lasciato aperta la possibilità di un altro anno alla guida di Sanremo.

L’annuncio di Conti sul prossimo conduttore di Sanremo

Il conduttore e direttore artistico di Sanremo 2026 Carlo Conti ha spiegato in conferenza stampa che nell’ultima serata del Festival, che si svolgerà questa sera, sabato 28 febbraio, verrà annunciato il nome della persona che condurrà il Festival nel 2027.

“Ho avuto l’autorizzazione dei vertici Rai a poterlo dire solo stasera. Lo diremo stasera, ma non troppo tardi” ha spiegato Conti, che ha poi specificato un dettaglio che va contro le sue dichiarazioni degli ultimi mesi.

“Potrei rimanere io” ha detto il conduttore, dopo che per diverso tempo ha sottolineato che non avrebbe condotto anche l’edizione 2027.

Cosa aveva detto Conti in questi mesi

Conti è tornato alla direzione e alla conduzione di Sanremo nel 2025, quando è scaduto il contratto che legava Amadeus al Festival della Canzone Italiana.

Non è però la prima volta che Conti conduce Sanremo. Aveva infatti curato anche le edizioni del 2016 e del 2017, anche in quel caso limitando il suo contratto a due anni.

Negli ultimi mesi, Conti ha sottolineato più volte che il suo contratto con la Rai per la conduzione e la direzione del Festival scade quest’anno e che non aveva nessuna intenzione di rinnovare.

Le ipotesi sul sostituto

Se Conti non dovesse quindi ripensare questa decisione, il nome al momento più quotato sembra essere quello di Stefano De Martino, conduttore di Affari Tuoi.

Negli ultimi giorni però due concorrenti di Sanremo 2026, Arisa e le Bambole di Pezza, hanno lanciato l’idea di coinvolgere Elisa. I due nomi non si escludono. La conduzione potrebbe essere divisa, oppure la cantante potrebbe avere il ruolo di direttrice artistica.

Più marginali le idee che riproporrebbero Antonella Clerici, che ha già condotto il festival nel 2010, o un ritorno di Amadeus.