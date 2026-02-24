Sanremo 2026, quanto guadagna Carlo Conti e quanto spetta a conduttori e conduttrici da Pausini a Can Yaman
A poche ore dall'inizio del Festival numero 76, torna la curiosità su compensi e cachet. Per Conti si parla di oltre mezzo milione di euro. Quanto vale il gettone di presenza
L’attesa è finita: il 24 febbraio inizia ufficialmente il Festival di Sanremo 2026. Oltre ai consueti pronostici su chi vincerà e gli scervellamenti di milioni di persone su cosa faranno artisti e conduttori in ottica Fantasanremo, c’è anche un altro aspetto che ciclicamente ritorna. Parliamo dei compensi e dei cachet destinati a conduttori e conduttrici chiamati a salire sul palco del Teatro Ariston dal 24 al 28 febbraio. A partire da Carlo Conti, per arrivare a Laura Pausini e Can Yaman.
- Quanto guadagna Carlo Conti a Sanremo 2026
- Il cachet di Laura Pausini per tutte le serate di Sanremo
- Quanto guadagnano i co-conduttori, da Can Yaman agli altri ospiti
Quanto guadagna Carlo Conti a Sanremo 2026
Come da tradizione, la Rai non rende pubbliche le somme ufficiali dei cachet del Festival di Sanremo, ma sulla base delle indiscrezioni circolate negli ultimi giorni e dei compensi riconosciuti nelle edizioni precedenti è possibile delineare una stima dei guadagni dei protagonisti della kermesse giunta alla sua edizione numero 76.
Il compenso più elevato dovrebbe spettare proprio al direttore artistico e conduttore del Festival. Secondo alcune stime, Carlo Conti percepirebbe per l’intera edizione un cachet compreso tra 500mila e 600mila euro.
Una somma in linea con quanto riconosciuto nelle sue precedenti conduzioni, incluso il predecessore Amadeus. Il ruolo, del resto, non si limita alla presentazione televisiva: la direzione artistica implica mesi di lavoro tra selezione degli artisti, costruzione del cast e definizione dell’impianto editoriale del Festival.
Il cachet di Laura Pausini per tutte le serate di Sanremo
Accanto a Conti, per tutte e cinque le serate del Festival di Sanremo, ci sarà Laura Pausini.
La presenza fissa della cantante ha inevitabilmente alimentato il dibattito sui compensi, anche se il suo staff ha già precisato pubblicamente di non considerare attendibili le cifre circolate online.
In assenza di dati ufficiali, le stime più accreditate parlano comunque di un cachet che potrebbe aggirarsi attorno ai 250mila euro, prendendo come riferimento precedenti analoghi come quello di Tiziano Ferro nel 2020, ospite fisso per tutta la durata del Festival.
Occorre tuttavia precisare che si tratta di numeri non confermati dalla Rai e che eventuali rimborsi spese per lo staff potrebbero incidere ulteriormente sull’importo finale.
Quanto guadagnano i co-conduttori, da Can Yaman agli altri ospiti
Diversa la situazione per i co-conduttori che si alterneranno sul palco dell’Ariston. Il calendario prevede, tra gli altri, la partecipazione dell’attore Can Yaman nella prima serata del Festival.
In questa categoria rientrano anche i volti chiamati ad affiancare Carlo Conti e Laura Pausini nelle singole puntate, come Pilar Fogliati, Achille Lauro, Lillo, Irina Shayk, Giorgia Cardinaletti e Nino Frassica.
Per questi personaggi il compenso dovrebbe consistere in un gettone di presenza, generalmente inferiore rispetto a quello dei conduttori principali e modellato sui cachet delle edizioni precedenti.
Si va dai 25mila ai 40mila euro per presenza. Anche in questo caso, tuttavia, si tratta di stime e non di cifre ufficiali.