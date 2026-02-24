Sanremo 2026, quanto guadagnano i cantanti in gara e quanto valgono i ricavi pubblicitari
Tutte le cifre del Festival: dai rimborsi per i Big in gara a quelli per le Nuove Proposte, fino ai compensi per i duetti nella serata cover e alla pubblicità
Non solo Fantasanremo e classifiche: a poche ore dall’inizio del Festival di Sanremo 2026, tra i temi che più incuriosiscono pubblico e addetti ai lavori tornano anche i compensi dei 30 cantanti chiamati a esibirsi sul palco del Teatro Ariston dal 24 al 28 febbraio. La kermesse non è infatti soltanto una gara musicale, ma anche una straordinaria macchina economica.
Quanto guadagnano i cantanti in gara a Sanremo 2026
La caccia ai compensi ufficiali degli artisti in gara è uno sport ormai antico.
Eppure per i Big del Festival non è previsto un vero e proprio cachet, ma piuttosto un rimborso spese che si aggirerebbe intorno ai 75mila euro. La cifra coprirebbe:
- alloggio per l’artista e il suo team;
- costumi e abiti di scena;
- trucco e acconciatura;
- compensi per collaboratori e musicisti;
- trasporti e logistica.
Per diverse edizioni precedenti del Festival, inclusa quella del 2025, si parlava di un rimborso spese attorno ai 53mila euro.
Il vero ritorno economico per i cantanti resta ovviamente l’esposizione mediatica garantita dal Festival, capace di incidere sulle vendite di dischi e soprattutto sui biglietti dei tour nei mesi successivi.
Quanto guadagnano le Nuove Proposte
Ancora più limitato il rimborso previsto per i giovani artisti in gara nella categoria Nuove Proposte. In questo caso l’ammontare dovrebbe attestarsi intorno ai 25mila euro, anch’esso destinato a coprire le spese tecniche e organizzative necessarie per la partecipazione al Festival.
Nel caso di band o gruppi musicali, il budget può aumentare leggermente per sostenere i costi aggiuntivi legati alla presenza di più componenti sul palco.
Pubblicità milionaria, quanto vale Sanremo per la Rai
A fronte di questi costi, Sanremo resta comunque uno degli eventi televisivi più redditizi per il servizio pubblico. Nella passata edizione si raggiunse il record di ricavi per oltre 65 milioni di euro.
Per Sanremo 2026 la raccolta pubblicitaria potrebbe spingersi ancora oltre e arrivare fino a 75 milioni di euro, confermando la centralità economica della manifestazione nel bilancio Rai.
La vendita degli spazi pubblicitari risulta infatti in costante crescita anno dopo anno. Si è passati dai circa 50 milioni di euro del 2023 ai 60 milioni del 2024 fino agli oltre 65 milioni dell’ultima edizione.
A fronte di costi organizzativi stimati sotto i 22 milioni di euro, il margine lordo per la televisione pubblica potrebbe dunque superare i 50 milioni. Al netto anche dei compensi per conduttori e conduttrici, a partire da Carlo Conti.
Il vincitore di Sanremo non riceve premi in denaro
Uno degli aspetti meno noti al grande pubblico riguarda il premio finale. A differenza di molti talent show televisivi, il vincitore del Festival di Sanremo non riceve alcun premio in denaro.
Il riconoscimento consiste esclusivamente nella tradizionale statuetta del Leone di Sanremo, simbolo della manifestazione. Dal punto di vista economico, dunque, il trionfo nella competizione non comporta un guadagno diretto.
I compensi per i duetti e gli ospiti delle cover
Nel corso della serata dedicata alle cover, i cantanti in gara si esibiscono insieme a ospiti italiani o internazionali. In questi casi, il compenso per l’artista invitato può aggirarsi attorno ai 4mila euro.
La somma può ovviamente aumentare sensibilmente nel caso di super ospiti stranieri o gruppi musicali.