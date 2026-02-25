Sanremo 2026, Serena Brancale piange dopo la canzone sulla madre Maria De Filippis davanti alla sorella Nicole

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Al via il Festival di Sanremo 2026, la cui prima serata è iniziata con le esibizioni di tutti e 30 i Big in gara. Tra i brani più acclamati dal pubblico, in sala e a casa, c’è Qui con me, la canzone che Serena Brancale ha dedicato alla madre, morta nel 2020 a causa di una grave malattia. La cantante, che si è esibita sulle note dell’orchestra diretta dalla sorella Nicole, non è riuscita a trattenere l’emozione al termine della performance.

Serena Brancale, la canzone a Sanremo 2026

Serena Brancale è già tra i favoriti al Festival di Sanremo 2026. La cantante pugliese si è guadagnata il terzo posto nella classifica parziale della prima serata.

Brancale ha conquistato critica e pubblico con il dolce brano Qui con me, che racconta della nostalgia per la mamma venuta a mancare, il cui ritornello recita:

E se ti portassi via da quelle stelle Ti stringerei forte anch'io ora e per sempre

Una canzone ricca di sentimenti, che l’artista ha impiegato anni a tirar fuori. Così, a brano concluso, Serena non è riuscita a trattenere le lacrime, in un dei momenti più emozionanti della prima serata di questo Festival.

La dedica alla madre scomparsa

Il brano Qui con me è dedicato da Serena Brancale alla madre Maria De Filippis, insegnante di musica di origini italo-venezuelane.

Fu lei a trasmettere la passione per la musica alle figlie. “Lei era tutto, la festa a casa. – raccontò Brancale a Verissimo – Era quella che ci spronava a studiare”.

De Filippis è improvvisamente scomparsa nel 2020, a causa di una grave malattia. Fu la stessa cantante a dare la notizia sui social.

“Oggi è il mio angelo. Lei c’è in tutte le cose che faccio, mi aiuta a pensare meglio. – ha confidato la cantante – Io la sento, so che è sempre al mio fianco, in tutto”.

A dirigere l’orchestra la sorella Nicole

A dirigere l’orchestra mentre Serena intonava Qui con me, c’era la sorella Nicole Brancale, direttrice d’orchestra classe 1982.

Così come la sorella, anche Nicole ha studiato musica; ma se Serena si è dedicata al canto, lei, dopo il diploma al Conservatorio, si è concentrata sul pianoforte fino a diventare direttrice d’orchestra.

IPA

Già lo scorso anno le due sorelle erano state assieme sul palco dell’Ariston. “Se mai fossi tornata a Sanremo, mamma voleva che fosse Nicole a dirigere l’orchestra” aveva spiegato Serena.

E il loro essere una di fronte all’altra, quest’anno, ha assunto un significato ancora più profondo. “Nicole è il mio portafortuna. Con questo brano non poteva mancare” ha ribadito la cantante.