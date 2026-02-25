Sanremo 2026, Serena Brancale piange dopo la canzone sulla madre Maria De Filippis davanti alla sorella Nicole
Tra i momenti più emozionanti della prima serata di Sanremo 2026 il pianto di Serena Brancale, che dedica la canzone alla madre
Al via il Festival di Sanremo 2026, la cui prima serata è iniziata con le esibizioni di tutti e 30 i Big in gara. Tra i brani più acclamati dal pubblico, in sala e a casa, c’è Qui con me, la canzone che Serena Brancale ha dedicato alla madre, morta nel 2020 a causa di una grave malattia. La cantante, che si è esibita sulle note dell’orchestra diretta dalla sorella Nicole, non è riuscita a trattenere l’emozione al termine della performance.
Serena Brancale, la canzone a Sanremo 2026
Serena Brancale è già tra i favoriti al Festival di Sanremo 2026. La cantante pugliese si è guadagnata il terzo posto nella classifica parziale della prima serata.
Brancale ha conquistato critica e pubblico con il dolce brano Qui con me, che racconta della nostalgia per la mamma venuta a mancare, il cui ritornello recita:
Scalerei la terra e il cielo
Anche l’universo intero
Per averti ancora qui con me
E se ti portassi via da quelle stelle
Ti stringerei forte anch’io ora e per sempre
Una canzone ricca di sentimenti, che l’artista ha impiegato anni a tirar fuori. Così, a brano concluso, Serena non è riuscita a trattenere le lacrime, in un dei momenti più emozionanti della prima serata di questo Festival.
La dedica alla madre scomparsa
Il brano Qui con me è dedicato da Serena Brancale alla madre Maria De Filippis, insegnante di musica di origini italo-venezuelane.
Fu lei a trasmettere la passione per la musica alle figlie. “Lei era tutto, la festa a casa. – raccontò Brancale a Verissimo – Era quella che ci spronava a studiare”.
De Filippis è improvvisamente scomparsa nel 2020, a causa di una grave malattia. Fu la stessa cantante a dare la notizia sui social.
“Oggi è il mio angelo. Lei c’è in tutte le cose che faccio, mi aiuta a pensare meglio. – ha confidato la cantante – Io la sento, so che è sempre al mio fianco, in tutto”.
A dirigere l’orchestra la sorella Nicole
A dirigere l’orchestra mentre Serena intonava Qui con me, c’era la sorella Nicole Brancale, direttrice d’orchestra classe 1982.
Così come la sorella, anche Nicole ha studiato musica; ma se Serena si è dedicata al canto, lei, dopo il diploma al Conservatorio, si è concentrata sul pianoforte fino a diventare direttrice d’orchestra.
Già lo scorso anno le due sorelle erano state assieme sul palco dell’Ariston. “Se mai fossi tornata a Sanremo, mamma voleva che fosse Nicole a dirigere l’orchestra” aveva spiegato Serena.
E il loro essere una di fronte all’altra, quest’anno, ha assunto un significato ancora più profondo. “Nicole è il mio portafortuna. Con questo brano non poteva mancare” ha ribadito la cantante.