Sanremo 2026, "Stella Stellina" di Ermal Meta è per le bambine di Gaza: il nome Amal cucito sulla camicia

La politica entra al Festival di Sanremo 2026, seppur non ufficialmente. È un brano di denuncia quello portato sul palco dell’Ariston da Ermal Meta che, con il nome Amal ricamato sulla camicia, dedica la ninna nanna Stella Stellina a tutte le bambine e i bambini vittime del genocidio a Gaza. La canzone gli vale la lode dell’Accademia della Crusca.

Il significato di Stella Stellina, dedicata alle bambine

Stella Stellina “racconta di quello che accade a chi non ha voce”: così Ermal Meta ha presentato, ai microfoni de La Stampa, il brano con cui concorre al 76esimo Festival di Sanremo.

“L’ispirazione arriva da quello che sta accadendo a Gaza. – ha spiegato il cantante – È paradossale, perché si parla di un popolo che è sulla bocca di tutti, ma che sembra dimenticato da tutti”.

Stella Stellina è una dolce ninna nanna, rivolta ai bambini vittime della guerra in Palestina, cui dedica un pensiero anche Carlo Conti che, consegnando i fiori all’artista afferma: “Che i fiori siano solo per far festa e non sulle tombe dei bambini che non c’entrano niente con le follie degli uomini”.

Ermal Meta, a Sanremo 2026 col nome di Amal sulla camicia

Anche dopo quanto accaduto a Ghali nel 2024, Meta ribadisce: “Io non sono venuto qua per fare politica”.

E seppur qualche reazione politica ci sarà – c’è già stata – non ne è preoccupato: “Si tratta di qualcosa di umano, è un’emergenza umanitaria quello che sta accadendo”.

Sulla camicia indossata dal cantante sul palco dell’Ariston si legge il nome Amal scritto a mano, è quello di una bambina palestinese.

“La protagonista di Stella Stellina è una bambina senza nome, ma forse ha tutti i nomi. – scrive sui social – Aysha, Amal, Layla, Nour, Hind, che importa, forse niente, forse tutto. Figlie di nessuno, figlie di tutti”.

Il brano di denuncia per Gaza

Il brano di Ermal Meta che cela dietro la dolcezza di una ninna nanna un’aspra denuncia alla guerra, si è conquistato il favore dell’Accademia della Crusca.

Il professor Lorenzo Coveri, che ha esaminato dal punto linguistico i testi dei brani in gara a Sanremo 2026, ha assegnato a Meta l’alto punteggio di 7/8.

È il voto più alto della ‘pagella linguistica’, guadagnato “grazie a un testo introspettivo, ricco di immagini solide e senza cedimenti al cliché”.

Si è complimentato con il lavoro del cantante anche il Capogruppo M5S in commissione Vigilanza Rai Dario Carotenuto.

Il deputato, così come scritto su Facebook, considera quella di Meta “non solo una canzone” ma “una presa di posizione morale. Un invito a non abituarci all’orrore, a non considerare normale che tra muri e mare si possa morire da bambini”.