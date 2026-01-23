Sanremo 2026, Tiziano Ferro possibile ospite 6 anni dopo le lacrime per le stonature sul pezzo di Mia Martini

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Fervono i preparativi per Sanremo 2026 che potrebbe tornare ad avere Tiziano Ferro come superospite. Il cantante laziale non ha mai partecipato da concorrente alla kermesse canora – la cui prossima edizione si svolgerà dal 24 al 28 febbraio – ma ha già vestito i panni dell’ospite fisso, 6 anni fa. In queste settimane, Carlo Conti sta provando a portarlo di nuovo all’Ariston.

Sanremo 2026: ipotesi Tiziano Ferro come ospite

Inizia a prendere forma il nuovo Festival di Sanremo targato Carlo Conti, il secondo consecutivo dopo l’edizione del 2025 premiata da ascolti e critica.

Alla kermesse che si avvicina a grandi passi potrebbe partecipare anche Tiziano Ferro. Il noto cantante di Latina non gareggerebbe – i cantanti in gara sono già stati resi noti – ma potrebbe essere scelto dal presentatore toscano come superospite della manifestazione.

Le novità sul Festival

Si fa largo l’ipotesi di un ritorno di Tiziano Ferro sul palco del Teatro Ariston, in veste di ospite. A riportare la notizia è Adnkronos secondo cui questa sarebbe una delle ipotesi su cui è al lavoro Carlo Conti, insieme a quelle legate ai nomi di Eros Ramazzotti e dei Pooh.

Ferro è reduce dalla sua ultima fatica in studio: l’album “Sono un grande”, pubblicato lo scorso 24 ottobre. Pur non avendo mai partecipato da artista in gara, il cantante di “Rosso Relativo” è stato più volte al Festival. Memorabile la sua presenza nell’edizione del 2020, la prima condotta da Amadeus, dove fu ospite fisso.

Come detto, l’edizione 2026 del Festival della Canzone Italiana è sempre più vicina: si svolgerà, infatti, dal 24 al 28 febbraio e sarà trasmessa da Rai Uno. Intanto prosegue l’avvicinamento al giorno X e si avvicina anche un’altra data importante, ossia quella dell’ascolto dei 30 brani in gara, in anteprima, dalla stampa, previsto per lunedì 26 gennaio. Già confermata la presenza di Laura Pausini che agirà da co-conduttrice, spalla a spalla con Conti, cui si affiancheranno ogni sera personaggi di musica, comicità, sport e televisione.

Le lacrime all’Ariston per Mia Martini

Il rapporto tra Tiziano Ferro e il Festival di Sanremo è duraturo e non privo di polemiche ed eventi memorabili. Il cantante è stato più volte ospite di spicco a metà degli anni Duemila e nel 2015 ma è stato nel 2020 che ha avuto un ruolo ancora più centrale, partecipandovi da superospite fisso per tutte le serate.

Nella prima della 70esima edizione della kermesse, Tiziano Ferro ha voluto omaggiare la compianta Mia Martini, cantando il brano “Almeno tu nell’universo”. Un’esperienza questa che l’ha segnato molto e che fu motivo di polemiche. Ferro infatti si emozionò fino alle lacrime e fu anche criticato per essersi reso protagonista di qualche stonatura.

“Per un cantante questa è un’operazione a cuore aperto. È la prima volta che un uomo canta questa canzone. Bruno Lauzi diceva che non può essere declinata al maschile. È stato un salto nel buio, e un po’ non ce l’ho fatta…”, aveva detto l’interprete. Sui propri canali social aveva poi voluto mandare un messaggio alla cantante scomparsa: “Mimì che vuoi che ti dica? È la vita di chi splende sempre di difetti. E ci ho provato, ma con tanto tanto amore davvero. Grazie a chi l’ha capito”.

La lite con Fiorello

Nella stessa edizione, quella del 2020, aveva fatto discutere anche un’apparente lite avvenuta tra Tiziano Ferro e Fiorello, allora spalla del presentatore Amadeus. Tutto partì da una lamentela del cantante che, vista l’ora tarda in cui si era dovuto esibire, aveva lanciato, in diretta sul palco dell’Ariston, l’hashtag “Fiorello statte zitto”.

Questa uscita di Ferro fece andare su tutte le furie il comico che minacciò anche di lasciare Sanremo, come ricostruisce il Corriere della Sera. Amadeus dovette correre al riparo, sottolineando come tra i due ci fosse un “fantastico rapporto”. Il polverone fu rialzato dalle parole di Fiorello a Tpi che, di fatto, confermarono tutto: “Tiziano Ferro ha fatto una cosa che non si fa. Dopo che ha lanciato sul palco l’hashtag “Fiorello statte zitto”, ho ricevuto insulti tremendi per 24 ore. Noi parliamo tanto di cyberbullismo e non valutiamo le conseguenze? Ha lanciato una campagna di odio nei miei confronti. Tiziano deve capire, deve crescere anche lui. Io sono stato male per gli insulti”, attaccò il siciliano.

Il presentatore si trovò dunque tra due fuochi e dovette fare da paciere con i due superospiti che minacciarono l’addio. Prima il cantante si scusò sui social, lanciando un nuovo hashtag “Tiziano statte zitto”, poi i due suggellarono la pace fatta con un nuovo post su Instagram. Ferro e Fiorello si fecero riprendere abbracciati e sorridenti in una foto con l’hashtag “Fateve na risata” e infine duettarono sul palco, concludendo l’esibizione con un bacio sulla bocca.