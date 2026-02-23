Sanremo 2026, Ubaldo Pantani co-conduttore al posto di Andrea Pucci: dovrebbe vestire i panni di Lapo Elkann

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

A Sanremo 2026 arriva Ubaldo Pantani come conduttore in affiancamento nella terza serata di giovedì 26 febbraio, al posto di Andrea Pucci, autoesclusosi in seguito alle polemiche. L’annuncio è stato fatto a Che tempo che fa: Carlo Conti ha chiesto a Fabio Fazio di portare “il suo Lapo” all’Ariston. Pantani, in studio nei panni di Lapo Elkann, ha accettato l’invito.

Sanremo 2026: Ubaldo Pantani co-conduttore della terza serata

Ubaldo Pantani è atteso a Sanremo 2026 come co-conduttore nella terza serata di giovedì 26 febbraio. L’annuncio è arrivato durante Che tempo che fa, con Carlo Conti collegato da Sanremo che ha chiesto a Fabio Fazio: “Che ne dici se il tuo Lapo, che sta un po’ qui e un po’ là, una di queste sere viene a Sanremo?”.

La proposta è stata accolta da Fazio con una battuta: “Vuoi Lapo? Sarà felice, hai già Frassica”, con Conti che precisato l’incastro di serate: “Nino viene sabato sera perché lancia le due serate che condurrà nei sabati successivi al festival”.

Poco dopo, Pantani è entrato in scena nei panni di Lapo Elkann e ha accettato l’invito: “Accetto con grande piacere perché si tratta di un evento al quale non si può dire di no”. Il comico ha poi condiviso il momento dell’invito sui propri social, accompagnando il post con la didascalia: “Non si ‘possi’ dire di no!”.

Il cambio rispetto a Pucci

La richiesta di Carlo Conti ha preso di sorpresa Fabio Fazio, che si è però detto “felice” per l’opportunità data a Ubaldo Pantani, il quale avrà così modo di portare i suoi personaggi su uno dei palchi più seguiti d’Italia.

La presenza di Pantani arriva dopo il passo indietro di Andrea Pucci, indicato come co-conduttore della stessa serata e poi ritiratosi in seguito alle polemiche.

Il comico quasi sicuramente interverrà “nei celebri panni di Lapo Elkann”, l’imitazione che porta con continuità nel segmento del “Tavolo” del programma di Fazio.

I personaggi di Pantani: da Lapo a Del Vecchio

Quella di Sanremo 2026 sarebbe la prima volta di Pantani sul palco dell’Ariston, ma non la prima esperienza legata al Festival: nel 2017 partecipò al Dopofestival, allora condotto da Nicola Savino.

Pantani è un imitatore con un repertorio molto ampio, costruito tra televisione e teatro e basato su personaggi ricorrenti. Tra le imitazioni più note figura Lapo Elkann, ma nel suo elenco di personaggi compaiono anche figure del mondo dell’informazione, della politica e dello spettacolo.

Tra le sue imitazioni più famose ci sono figure dello sport come Gianluigi Buffon, e personaggi televisivi come Massimo Giletti, oltre a una lunga serie di profili legati all’attualità e alla politica, da Matteo Salvini a Giuseppe Conte e Matteo Renzi. Recentemente ha inserito nel suo repertorio anche un nuovo personaggio del mondo dell’imprenditoria legato all’attualità: Leonardo Maria Del Vecchio, che è stato ospite di Lilli Gruber a Otto e Mezzo.