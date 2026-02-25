Sanremo 2026, Vannacci "invitato" nella serata delle cover: la frase su Carlo Conti e la smentita della Rai

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Roberto Vannacci ha annunciato la sua presenza al Festival di Sanremo 2026. L’europarlamentare e fondatore del nuovo partito “Futuro nazionale” ha spiegato che venerdì, in occasione della serata dedicata alle cover, sarà in platea all’Ariston. L’ex leghista ha commentato Carlo Conti (“Mi piace come conduce”) ma sulla sua presenza è arrivata la precisazione della Rai: nessun invito ufficiale.

Sanremo 2026, la presenza di Vannacci

Roberto Vannacci si sposta da Roma in direzione Sanremo, dove ha appena preso il via il Festival della canzone italiana.

L’europarlamentare e fondatore del neonato partito “Futuro nazionale” si prepara a trascorrere un paio di giorni nella città dei fiori.

ANSA

Lo scopo della parentesi sanremese di Vannacci sarebbe duplice: partecipare a riunioni politiche ma anche godersi il Festival più amato dagli italiani.

“Vannacci: “Mi hanno invitato a Sanremo”

“Ci sono stato anche l’anno scorso, perché mi avevano invitato”, ha detto l’ex leghista.

Il generale ha poi specificato: “Mi hanno invitato anche quest’anno per la serata del 27, e domani avrò delle riunioni di natura politica in Liguria”.

Vannacci sarà dunque in platea venerdì in occasione della serata sanremese dedicata ai duetti e alle cover.

La frase di Vannacci su Carlo Conti

Vannacci non si definisce un grande appassionato o esperto di musica, ranche se poi ha ricordato che Sanremo “l’anno scorso è stato un bellissimo spettacolo, molto sereno e molto distensivo”, cosa che si augura accada anche quest’anno.

“Non ho seguito” la prima serata, “non ne ho avuto il tempo” ha poi aggiunto in merito alla serata inaugurale di Sanremo.

Ma un commento sul conduttore e direttore artistico, Carlo Conti, è arrivato: “Mi piace molto come conduce”, ha detto il generale.

La smentita della Rai su Vannacci

Il fatto che Vannacci abbia detto di essere stato invitato e abbia annunciato la sua presenza in platea ovviamente non è passato inosservato.

Al punto che la Rai ha voluto rilasciare una dichiarazione: “Nessun invito a Roberto Vannacci da parte della Rai”.

È quanto hanno fatto sapere fonti della tv pubblica proprio dopo l’annuncio del leader di Futuro Nazionale su una sua presenza in platea all’Ariston nella giornata di venerdì.

Le polemiche dell’anno scorso

Non è comunque una novità che Vannacci “punti” Sanremo. Anche lo scorso anno, come da lui stesso ricordato, l’europarlamentare annunciò la sua presenza al Festival.

“Mi hanno invitato al Festival e ci andrò perché una volta nella vita bisogna andarci. Ovviamente in platea, non sul palco”, aveva detto all’epoca il generale.

Immediate le reazioni: Cristian Quesada, segretario provinciale del Partito Democratico di Imperia, aveva definito la scelta i Vannacci “una provocazione evidente” e un’operazione studiata per sfruttare la visibilità del Festival.