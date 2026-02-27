Sanremo 2026, Vincenzo Schettini confermato ospite dopo le voci sulla rinuncia: parlerà di dipendenza digitale

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Vincenzo Schettini è il professore di fisica più popolare d’Italia, che si è fatto conoscere dal pubblico grazie a format web e programmi televisivi in cui spiega la complessa materia in modo semplice e informale. Carlo Conti lo ha voluto ospite al Festival di Sanremo 2026 e, nonostante le polemiche e le voci di una possibile rinuncia, Schettini sarà infine presente.

Vincenzo Schettini conferma la presenza al Festival

Nella scaletta della quarta serata del Festival di Sanremo 2026, quella dedicata a cover e duetti, compare tra gli ospiti Vincenzo Schettini.

A poche ore dalla diretta, però, si era diffusa la voce che Schettini si sarebbe tirato indietro, scosso dalle polemiche che lo hanno visto protagonista negli ultimi giorni.

Il buco alla programmazione sembrava confermato dalla fuga di Carlo Conti dalla conferenza stampa del mattino, cui il direttore artistico si è sottratto perché “stasera ci saranno tante sorprese, devo organizzarle”.

Poco dopo, la smentita da parte del vicedirettore Intrattenimento Prime Time Claudio Fasulo: “Sono qui a dire che Vincenzo Schettini stasera sarà ospite al Festival e parlerà di disagio e dipendenze giovanili”.

La polemica sul web

Negli ultimi giorni il docente Vincenzo Schettini è finito al centro della polemica a seguito di alcune dichiarazioni rilasciate in una puntata del podcast di Gianluca Grazioli.

“Tanti insegnanti come me cominceranno a fare il part-time perché cominceranno a proporre i loro contenuti online, magari anche a pagamento. – disse – Perché un prodotto deve essere in vendita in un supermercato e perché la buona cultura non deve essere in vendita?”.

Le critiche si sono fatte più aspre a seguito delle rivelazioni di alcuni alunni del professore, che avrebbe parlato di voti alti in cambio di like e visualizzazioni e di metodi didattici poco ortodossi.

Si dice che gli studenti fossero quasi obbligati a guardare i contenuti web del professore, trasformati in argomento di interrogazione.

Ad indagare sulla faccenda è anche la giornalista Selvaggia Lucarelli, che ha sarcasticamente commentato il morettiano “vengo o non vengo”di Schettini.

Alla spiegazione della presenza del professore perchè parte di una “collaborazione con la Presidenza del Consiglio per veicolare messaggi importanti”, Lucarelli suggerisce di lasciare parlare Schettini di “dipendenze giovanili tipo quelle dai social, di cui sembrerebbe massimo esperto“.

Gli ospiti “spinosi” di Sanremo 2026

Se Vincenzo Schettini ha fatto marcia indietro, confermando la propria presenza a Sanremo nonostante tutto, non si può dire lo stesso di Andrea Pucci.

La presenza del comico milanese al Festival era stata causa di polemiche e prese in giro sul web, dove si sono criticate le battute dal sapore discriminatorio e lo schieramento politico di Pucci.

Di fronte agli “insulti, le minacce, gli epiteti e quant’altro ancora” ricevuti sui social, il comico ha infine preferito rinunciare all’ospitata all’Ariston.