Sanremo 2026, voci su cover e duetti da Fedez e Masini con Chiello a Ornella Vanoni cantata da Patty Pravo

Manca ancora un mese ma la febbre per Sanremo 2026 è già alta. E così, in attesa dell’annuncio ufficiale di Carlo Conti, impazzano le voci sui duetti della serata cover del festival. Stando ai primi rumors, Patty Pravo dovrebbe proporre un omaggio a Ornella Vanoni, Fedez e Marco Masini potrebbero esibirsi insieme a Chiello con una canzone di Gianna Nannini. Tommaso Paradiso avrebbe scelto gli Stadio, Dargen D’Amico i Ricchi e Poveri mentre per Elettra Lamborghini si parla di un duetto con un artista internazionale.

Sanremo 2026, la serata cover e duetti

Nei giorni scorsi Carlo Conti aveva fatto sapere che i duetti per la serata delle cover di Sanremo 2026 sarebbero stati annunciati questa settimana.

In attesa della comunicazione ufficiale, stanno circolando a grande velocità voci e ipotesi sugli artisti che affiancheranno i 30 cantanti in gara nella serata cover, in programma venerdì 27 febbraio al Teatro Ariston.

La serata prevede l’esecuzione da parte degli artisti in gara di cover scelte tra le canzoni italiane o internazionali pubblicate entro il 31 dicembre 2025, insieme ad un artista ospite.

Cover e duetti, le ipotesi da Ornella Vanoni a Tommaso Paradiso

Secondo quanto riporta Adnkronos, nella serata cover Patty Pravo dovrebbe proporre un omaggio a Ornella Vanoni sulle note di Ti lascio una canzone.

Tommaso Paradiso dovrebbe salire sul palco dell’Ariston con gli Stadio, mentre Enrico Nigiotti dovrebbe essere affiancato da Alfa.

Si parla poi di Maria Antonietta & Colombre assieme a Brunori, Lda & Aka 7even con Tullio De Piscopo, forse sulle note di Andamento lento.

Luchè dovrebbe cantare con Gianluca Grignani, mentre per Elettra Lamborghini si vocifera di un duetto con un ospite internazionale.

Ci sarebbero anche degli artisti contesi, come The Kolors, che sarebbero stati richiesti da diversi big, tra cui Raf e Sal Da Vinci.

Le voci su Fedez, Masini, Chiello e D’Amico

Altri rumors sui duetti alla serata cover di Sanremo 2026 arrivano dal podcast Pezzi.

Per Eddie Brock si parla di un duetto con Fabrizio Moro con Portami via, mentre Dargen D’Amico potrebbe esibirsi con i Ricchi e Poveri sulle note di Sarà perché ti amo.

Poi Fedez e Marco Masini, che dovrebbero esibirsi insieme a Chiello con Meravigliosa Creatura di Gianna Nannini.

Al momento quest’ultimo sarebbe l’unico duetto tra i Big in gara.