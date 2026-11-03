Sanremo 2027, Paola Iezzi condurrà il DopoFestival con la Gialappa's? Lei smentisce Fiorello: "Mica è vero"

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Mancano ancora più di tre mesi ma già iniziano le indiscrezioni sul prossimo Festival di Sanremo, la cui conduzione sarà affidata a Stefano De Martino. A lanciare uno spoiler è Rosario Fiorello che, a La Pennicanza, svela i conduttori del DopoFestival 2027. Data per certa la presenza dietro le quinte dei membri della Gialappa’s, lo showman siciliano afferma che ad affiancarli ci sarà la cantante Paola Iezzi. Lei, al momento, nega tutto.

Lo spoiler di Fiorello su Sanremo 2027

Nella puntata de La Pennicanza di martedì 3 novembre, Rosario Fiorello ha accesso i riflettori sul prossimo Festival di Sanremo. “Spoiler alert Sanremo! – ha annunciato – Chi fa il dopoFestival? La Gialappa’s Band. Ma non sarà da sola, ci sarà anche qualcun altro”.

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Tentando di contattarla in videochiamata, Fiorello ha infine ceduto e svelato il nome della presunta co-conduttrice dello show che segue le esibizioni sull’Ariston. “Sarà una Paola. – rivela – Non è la Barale e non è Chiara perché ha i capelli scuri”.

Infine, arriva il nome: “Sarà Paola Iezzi!”. Da Stefano De Martino, direttore artistico di Sanremo 2027, non è arrivato alcun annuncio e Fiorello aggiunge che la stessa Iezzi “negherà” ma che “è già quasi chiusa la cosa”.

Paola Iezzi nega tutto

Pochi minuti dopo il grande annuncio, Fiorello riesce infine a contattare telefonicamente la diretta interessata, chiedendole se avesse qualche impegno a febbraio. “Non mi fare queste domande perché non lo so, potrei essere in Svizzera” risponde lei evasiva. Ma Rosario insistente, accennando a una possibile gita in Liguria “dopo il Festival”.

Il silenzio di Iezzi è interpretato da Fiorello come “silenzio assenso”. La cantante, tuttavia, continua a smentire: “No, no, mica è vero, poi dicono che c’è brutto tempo in quel periodo!”. Per sapere la verità bisognerà attendere l’annuncio ufficiale che, da tradizione, arriverà dalle labbra del direttore artistico in collegamento con il Tg1 della sera. Chissà se De Martino confermerà o meno la teoria di Rosario Fiorello.

I Gialappa’s conduttori del DopoFestival

Se Paola Iezzi sarà in studio, nascosti dietro le quinte, a raccontare il DopoFestival sembrano ormai dati per certi Marco Santin e Giorgio Gherarducci, i reduci della Gialappa’s Band dopo la fuoriuscita volontaria di Carlo Taranto. Anche in questo caso si tratta di indiscrezioni, ma la scelta sembra coerente. I Gialappi erano già stati al timone del DopoFestival nel 2016 e per lungo tempo hanno raccontato in radio i retroscena e le curiosità legate alla kermesse musicale.