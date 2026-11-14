Sanremo 2027, Stefano De Martino annuncia in diretta la data ufficiale sui Big in gara: "Il resto è ipotesi"

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

I nomi dei Big in gara a Sanremo 2027 saranno annunciati venerdì 11 dicembre alle 21:30 su Rai1. A confermare la data è stato Stefano De Martino, conduttore e direttore artistico del Festival, in diretta televisiva nella serata di venerdì 13 novembre. I cantanti saranno svelati durante la finale di Sarà Sanremo, la serata in diretta dal Teatro dell’Opera del Casinò che chiude il percorso di Sanremo Giovani e che assegnerà anche l’ultimo posto disponibile tra i 24 artisti che si esibiranno sul palco dell’Ariston.

Cosa ha detto Stefano De Martino sui Big di Sanremo 2027

La conferma è arrivata attraverso uno spot trasmesso su Rai1 durante la finale di The Voice Senior. Nel filmato Stefano De Martino appare accanto a Mariasole Pollio, attrice e conduttrice che lo affiancherà anche nella serata dell’11 dicembre. I due scherzano sull’attesa per i nomi dei concorrenti. Pollio prova a ottenere un’anticipazione: “Dai Stefano, almeno il nome di un cantante in gara”.

La risposta del direttore artistico è un invito ad aspettare l’appuntamento televisivo: “Se vuoi te li dico tutti, ma l’11 dicembre a Sarà Sanremo“. Poi aggiunge: “Fino a quel momento i nomi che leggerai in giro sono solo ipotesi“. De Martino ha insomma scelto di concentrare in un’unica trasmissione la presentazione del parterre e la conclusione del percorso di selezione dei giovani.

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Si tratta di un cambiamento rispetto alla consuetudine degli ultimi anni, quando l’elenco dei Big veniva comunicato dal direttore artistico durante l’edizione delle 13:30 del Tg1. Questa volta la Rai dedicherà all’annuncio uno spazio in prima serata, alla presenza dei giovani artisti che si contenderanno l’accesso al Festival.

Quando saranno annunciati i 24 Big di Sanremo 2027

L’appuntamento con Sarà Sanremo è fissato per venerdì 11 dicembre 2026, alle 21.30, in diretta su Rai1. La serata si svolgerà al Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo e sarà condotta da Stefano De Martino insieme a Mariasole Pollio. Il pubblico conoscerà così i 23 cantanti selezionati dal direttore artistico, ai quali si aggiungerà il vincitore della finale dei Giovani.

Saranno infatti sei gli artisti chiamati a esibirsi durante la trasmissione, al termine di un percorso di selezione che comprende Sanremo Giovani e Area Sanremo. Il vincitore otterrà il 24esimo posto nella categoria Campioni, completando così il cast dell’edizione 2027. La scelta di ammettere il vincitore direttamente tra i Big è una delle novità previste dal regolamento del prossimo Festival: non ci sarà una competizione separata delle Nuove Proposte.

Fiorello “spoilera” Nada e The Kolors

Nonostante l’invito di De Martino ad aspettare l’annuncio ufficiale, continuano a circolare indiscrezioni sui possibili partecipanti. A intervenire sul tema è stato anche Rosario Fiorello, che nella puntata del 13 novembre de La Pennicanza ha fatto i nomi di due artisti che, a suo dire, sarebbero già stati scelti.

“Ho due spoiler sul cast di Sanremo”, ha esordito lo showman, prima di aggiungere: “Ci sono dei nomi sicuri, già presi”. Il primo è quello di Nada, cantante dalla lunga carriera, mentre il secondo riguarda i The Kolors. Fiorello si è detto particolarmente convinto della presenza della band, definendola sicura al cento per cento.

Non è mancata una battuta rivolta direttamente a De Martino, al quale lo showman ha fatto sapere di conoscere persino alcuni dettagli della scaletta della prima serata. Al momento, però, ovviamente né Nada né i The Kolors risultano confermati ufficialmente. Tra gli artisti che non dovrebbero partecipare figura invece Arisa, che ha raccontato pubblicamente di aver presentato una canzone senza essere stata selezionata.

Quando ci sarà Sanremo, le cinque serate del Festival

La 77ª edizione del Festival di Sanremo si svolgerà da martedì 16 a sabato 20 febbraio 2027, in diretta come sempre dal Teatro Ariston. Sarà la prima edizione affidata a Stefano De Martino nel doppio ruolo di conduttore e direttore artistico, dopo il passaggio di consegne con Carlo Conti. Il calendario ufficiale prevede cinque appuntamenti:

martedì 16 febbraio: prima serata del Festival;

mercoledì 17 febbraio: seconda serata;

giovedì 18 febbraio: serata dedicata alle cover;

venerdì 19 febbraio: quarta serata, con una formula rinnovata;

sabato 20 febbraio: finale con proclamazione del vincitore.

Il regolamento prevede sempre una categoria unica composta da 24 Campioni, ciascuno con una canzone inedita. Tra le principali novità figura la collocazione della serata delle cover al giovedì, con una classifica autonoma e un vincitore che non influirà sul risultato finale del Festival. Il venerdì sarà invece dedicato a una seconda serata-evento, pensata per valorizzare le esibizioni degli artisti con una formula diversa rispetto alla gara tradizionale.