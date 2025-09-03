Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Fermato e condotto in carcere un 58 enne straniero a Sanremo per maltrattamenti in famiglia e atti persecutori nei confronti dell’ex compagna. L’uomo, già sottoposto ad affidamento in prova ai servizi sociali, è stato arrestato il 30 agosto dopo la revoca della misura alternativa, decisa dall’Autorità Giudiziaria a causa della reiterazione dei comportamenti violenti.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto luogo a Sanremo e ha visto protagonista un cittadino straniero di 58 anni, già noto alle forze dell’ordine per precedenti episodi di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori. L’uomo era stato affidato in prova ai servizi sociali, ma la misura alternativa non ha impedito il ripetersi delle condotte illecite.

Una lunga storia di violenze e persecuzioni

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’ex compagna dell’arrestato ha subito per diversi anni maltrattamenti e, negli ultimi due mesi, una serie di atti persecutori. La donna è stata più volte pedinata, minacciata sia verbalmente che per iscritto, e tempestata di messaggi sui social network e sulle piattaforme di chat. L’uomo, per eludere eventuali blocchi, ha utilizzato nuove utenze telefoniche sconosciute alla vittima, rendendo ancora più difficile per lei difendersi dalle continue molestie.

Minacce e ossessione: il clima di terrore vissuto dalla vittima

La pressione psicologica esercitata dall’uomo sulla sua ex compagna si è manifestata in modo costante e invasivo. Tra le minacce ricevute, una in particolare ha destato forte preoccupazione: “Se scopro che hai qualcuno ti ammazzo”. Questo tipo di intimidazioni, unite al continuo pedinamento e alla persecuzione digitale, hanno creato un clima di paura e insicurezza nella vita della donna, costretta a convivere con l’ansia di essere costantemente controllata e minacciata.

La decisione dell’Autorità Giudiziaria

Di fronte alla mancanza di ravvedimento da parte dell’uomo e alla reiterazione dei comportamenti stalkerizzanti e persecutori, l’Autorità Giudiziaria ha deciso di intervenire in modo più incisivo. È stata quindi disposta la sospensione dell’affidamento in prova ai servizi sociali e il conseguente accompagnamento del soggetto presso il più vicino istituto di detenzione. La misura si è resa necessaria per tutelare l’incolumità della vittima e prevenire ulteriori episodi di violenza.

L’arresto e il trasferimento in carcere

Il 30 agosto, la sezione investigativa della Polizia ha rintracciato il 58 enne e lo ha condotto presso la casa circondariale di Valle Armea. L’esecuzione del provvedimento restrittivo ha rappresentato l’epilogo di una vicenda segnata da anni di maltrattamenti e atti persecutori, che hanno avuto pesanti ripercussioni sulla vita della vittima.

L’arresto avvenuto il 30 agosto a Sanremo rappresenta l’epilogo di una vicenda dolorosa, ma anche un esempio di come la determinazione delle istituzioni possa fare la differenza nella lotta contro la violenza di genere e i reati di stalking.

