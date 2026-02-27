Sanremo, bacio tra Levante e Gaia sul palco dell'Ariston dopo “I maschi”: la regia cambia inquadratura

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

A Sanremo 2026, durante la quarta serata dedicata alle cover, Levante e Gaia hanno intonato la canzone “I maschi” di Gianna Nannini. Al termine dell’interpretazione, le due artiste si sono scambiate un bacio. La regia ha indugiato, allargando subito l’inquadratura. I due co-conduttori hanno commentato con ironia, mentre sui social gli utenti si sono divisi.

Il bacio fra Levante e Gaia a Sanremo

Il bacio fra Levante e Gaia al termine de “I maschi” di Gianna Nannini è stato uno dei momenti più commentati di un Sanremo 2026 in cui, a differenza di altre edizioni, le polemiche e i colpi di scena sono stati piuttosto rari.

La performance è stata costruita su intesa e complicità fra le cantanti, per terminare con un gesto che ha spostato immediatamente l’attenzione dal piano musicale a quello politico: un bacio fra donne sul palco di Sanremo, in prima serata su Rai 1, non può che avere il valore di un manifesto.

La reazione di Conti e Pausini

Al loro rientro sul palco, la co-conduttrice Laura Pausini, accompagnata da Carlo Conti, sorridendo ha commentato “C’è amore“, stemperando la tensione.

Carlo Conti ha rilanciato con una battuta per richiamare il tormentone portato in gara da Gaia nell’edizione precedente: “Chiamo io o chiami tu?”. La risposta della cantante: “A questo giro chiama lui”.

I commenti sui social

In pochi minuti il video ha iniziato a circolare sui social e nei commenti hanno iniziato a contrapporsi in due letture: da un lato chi ha difeso la naturalezza del momento, dall’altro chi ha criticato la decisione delle due cantanti.

“Viva l’amore“, ha commentato una utente. “Si capiva che sarebbe finita cosi”, ha scritto qualcuno.

“E poi ce l’hanno con Carlo Conti se chiama mamma oro una campionessa mamma. Ma cosa stiamo diventando”, ha scritto una utente.

Qualcun altro non ha gradito affatto: “Speravo ci salvassimo quest’anno dallo schifo”. Qualcun altro ancora ha fatto dietrologia: “Tutta scena… secondo me non c’entra l’orientamento sessuale… ma fa audience…”. “Tanto per creare un po’ di polemica”, ha commentato qualcuno.

Qualche utente è stata più attenta al vestiario che all’interazione fra le artiste: “A me del bacio non frega niente invece rimango sbalordita per la scelta del vestito di Gaia!”. “Ma che male c’è?“, ha tagliato corto qualcuno.