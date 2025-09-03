Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Frode internazionale e riciclaggio di denaro sono le accuse che hanno portato all’arresto di un cittadino ucraino di 41 anni a Sanremo la mattina dell’11 agosto 2025. L’uomo, destinatario di un mandato d’arresto internazionale, è stato fermato dalla Polizia di Stato mentre si trovava in una struttura alberghiera della città. Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il soggetto avrebbe orchestrato, insieme ad altri complici, una complessa truffa ai danni di una società turca, utilizzando documenti ufficiali falsificati.

Le indagini e l’arresto del cittadino ucraino

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nelle prime ore della mattina, quando il personale dell’Ufficio Controllo del Territorio e gli agenti della Squadra Volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sanremo hanno individuato il sospettato. L’uomo, di 41 anni, era ricercato a livello internazionale per il reato di frode. Le autorità hanno agito in seguito a un mandato d’arresto emesso dal suo paese d’origine, l’Ucraina.

La frode ai danni della società turca

Secondo le informazioni raccolte dagli investigatori, il cittadino ucraino avrebbe agito in concorso con altri individui. Il gruppo criminale avrebbe utilizzato documenti ufficiali falsificati, apparentemente rilasciati dal Ministero della Difesa ucraino, per mettere in atto una sofisticata frode ai danni di una società con sede in Turchia. Grazie a questa operazione, sono riusciti a ottenere la somma di 580.000 dollari, successivamente oggetto di riciclaggio attraverso soggetti terzi residenti in un paese del Medio Oriente.

Il ruolo dei documenti falsi e il riciclaggio internazionale

Gli inquirenti hanno sottolineato come la falsificazione di documenti ufficiali sia stata determinante per la riuscita della frode. I documenti, apparentemente autentici, hanno permesso agli autori del reato di ingannare la società turca e ottenere il trasferimento di una somma ingente. Una volta ricevuto il denaro, il gruppo ha provveduto a riciclare i 580.000 dollari attraverso una rete di soggetti terzi, con l’obiettivo di ostacolare la tracciabilità dei fondi e rendere più difficile l’individuazione dei responsabili.

L’arresto in albergo e il trasferimento in carcere

L’uomo è stato rintracciato all’interno di una struttura alberghiera situata nel centro cittadino di Sanremo. Gli agenti, dopo averlo identificato e fermato, lo hanno accompagnato presso gli Uffici del Commissariato per le procedure di rito. Al termine degli accertamenti, il cittadino ucraino è stato associato presso la Casa Circondariale della città, in attesa delle decisioni della Corte d’Appello di Genova in merito alla sua possibile estradizione.

Le conseguenze giudiziarie e la pena prevista

Il mandato d’arresto internazionale era stato emesso dalle autorità ucraine, che avevano già condannato l’uomo a 3 anni di reclusione per il reato di frode. Ora, la Corte d’Appello di Genova dovrà valutare la richiesta di estradizione presentata dal paese d’origine. Nel frattempo, il cittadino ucraino rimane detenuto presso la Casa Circondariale di Sanremo, a disposizione delle autorità competenti.

