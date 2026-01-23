Sanremo, Carlo Conti sostituito da Stefano De Martino nel 2027? "Spero ci sia qualcun altro più giovane"

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Carlo Conti sta lavorando assiduamente per ultimare i preparativi del Festival di Sanremo 2026, che si svolgerà da martedì 24 a sabato 28 febbraio. Il prossimo anno dovrebbe passare il testimone a un collega e i riflettori sono tutti puntati su Stefano De Martino, il “golden boy” della tv italiana. Nulla è ancora stato deciso, ma le ultime dichiarazioni del conduttore toscano spingono ulteriormente a pensare che sarà proprio il timoniere di Affari Tuoi a subentrare nel 2027 alla guida della popolare kermesse canora ligure.

Sanremo, Stefano De Martino dopo Carlo Conti? Le parole del conduttore toscano

“Intanto facciamo questo, ma spero che il prossimo anno ci sia qualcun altro, anche più giovane, aitante e belloccio”. Così Carlo Conti al podcast Pezzi – Dentro la musica nel rispondere a una domanda sul suo successore a Sanremo.

L’identikit tracciato dal conduttore toscano pare proprio corrispondere a quello di Stefano De Martino. D’altra parte non è un mistero che in pole position per subentrare a “King Carlo” ci sia proprio il 36enne campano.

ANSA

La stessa Rai, in tempi non sospetti, ha confermato che nel contratto di De Martino c’è una clausola che prevede l’opzione Sanremo dopo il biennio ‘contiano’, che terminerà proprio con il Festival 2026.

Al podcast Pezzi – Dentro la musica, Conti ha inoltre spiegato che quest’anno, rispetto al 2025, ci sarà più varietà musicale, in quanto nei brani scelti c’è un tocco di rock, del country, il rap puro, suoni e ritmi latini, il pop e il brano classico ma senza ritornello.

“La direzione artistica è la parte più entusiasmante del lavoro. Per me il Festival è finito quando ho annunciato i nomi al Tg1. Il resto è un prodotto televisivo che rientra nel mio lavoro normale”, ha aggiunto il conduttore.

Polemiche sui big, la risposta di Carlo Conti

Conti ha anche risposto a chi ha sostenuto che quest’anno il cast dei big non è prestigioso come quello degli ultimi Sanremo: “Non credo che Renga, Raf, Patty Pravo, Luchè, Masini e Fedez, Malika, Arisa, e potrei andare avanti, non siano big. Molti sono venuti l’anno scorso, qualcuno non aveva il disco pronto, qualcuno ha partorito: ho lavorato per chi ci sarà il prossimo anno”.

Il direttore artistico della kermesse ha poi utilizzato un’originale metafora floreale per spiegare in che modo viene composto il cast. “Magari – ha ragionato – vuoi un mazzo di tutte rose e di colori diversi, poi dal fioraio scopri che ha solo quelle rosse e che quelle gialle sono appassite e vedi altri fiori dei quali non sai il nome ma che stanno bene”.

Conti: “Calo degli ascolti tv? Sarà fisiologico”

Conti ha anche messo in conto che si potrebbe verificare un calo di ascolti. Un’eventualità che non lo preoccupa minimamente. “Meglio qualche punto in meno di Auditel – ha dichiarato -. L’importante è non esaltarsi con il record dell’altr’anno e non fare una tragedia se ci sarà qualche punto in meno questa volta. Anzi, sarà fisiologico perché c’è competitor diverso nelle prime due ore, La Ruota della Fortuna“.

Come sua partner sull’Ariston ha chiamato Laura Pausini. La parola d’ordine è autenticità: “Ci sarà spontaneità, e non mi stupirei se un giorno le passassi il cartellino da leggere sbagliato. Quello che nasce spontaneamente è la cosa più bella. Fui io ad indicare a Robbie Williams di baciare Maria De Filippi sul palco”.

Il presentatore toscano ha anche reso noto che dedicherà spazio al ricordo di Ornella Vanoni, Tony Dallara, Sandro Giacobbe e naturalmente di Pippo Baudo. “Il mio modo di fare il Festival è già un omaggio a lui”, ha concluso, in riferimento al compianto conduttore siciliano scomparso la scorsa estate.