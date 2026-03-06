Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Una coppia di trasfertisti provenienti dal cuneese è stata fermata a Sanremo il 4 marzo 2026 dopo aver derubato un’anziana donna. La refurtiva è stata recuperata e restituita alla vittima. L’azione è stata coordinata dalle Squadre Mobili delle Questure di Imperia e Cuneo, che hanno agito in sinergia per bloccare i responsabili e assicurare la loro identificazione.

Operazione congiunta delle Squadre Mobili

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha visto la collaborazione tra le Squadre Mobili delle Questure di Imperia e Cuneo. Gli agenti hanno monitorato i movimenti di una coppia di trasfertisti piemontesi, sospettati di essere coinvolti in diversi episodi di furto in abitazione nella zona. L’azione si è concretizzata nella giornata del 4 marzo 2026, quando i due sono stati colti in flagranza di reato dopo aver messo a segno un colpo ai danni di un’anziana residente a Sanremo.

La dinamica del furto: raggiro e razzia nell’appartamento

La ricostruzione dei fatti evidenzia come la coppia, composta da un uomo e una donna, abbia individuato la vittima nei pressi della sua abitazione. Con un pretesto, sono riusciti a farsi accogliere in casa dall’anziana. Una volta all’interno, mentre uno dei due intratteneva la donna, la complice si è allontanata con una scusa, iniziando a perlustrare l’appartamento. Approfittando della situazione, i due hanno portato a termine la razzia, impossessandosi di denaro contante e numerosi monili in oro. Terminato il colpo, si sono allontanati rapidamente a bordo di un veicolo, tentando di far perdere le proprie tracce.

L’inseguimento e il recupero della refurtiva

Gli investigatori, che già tenevano sotto controllo i sospettati, hanno seguito i movimenti della coppia fino all’itinerario autostradale. Qui è scattato il fermo: la polizia ha bloccato il veicolo e proceduto alla perquisizione. All’interno dell’auto sono stati rinvenuti non solo i beni appena sottratti all’anziana, ma anche ulteriori oggetti in oro, ritenuti provento di altri colpi simili. Tutta la refurtiva è stata posta sotto sequestro.

Assistenza alla vittima e formalizzazione della denuncia

Nel frattempo, altri operatori delle forze dell’ordine si sono recati presso l’abitazione della vittima per prestarle assistenza. L’anziana, una donna classe ‘37, si è resa conto del furto subito e, rassicurata dagli agenti, è stata accompagnata presso il Commissariato di Sanremo per formalizzare la denuncia. I gioielli e il denaro sottratti sono stati recuperati e restituiti alla legittima proprietaria.

Arresto e provvedimenti a carico dei responsabili

Per quanto accertato, i due cittadini piemontesi sono stati arrestati in flagranza per il reato di furto in abitazione, aggravato dall’uso di un mezzo fraudolento e dalla minorata difesa della vittima. Oltre alle conseguenze penali, il Questore di Imperia ha disposto nei confronti di entrambi il Foglio di Via Obbligatorio, con il divieto di fare ritorno nei comuni di Sanremo, Bordighera e Imperia per 3 anni.

Nella giornata odierna, all’esito del giudizio per direttissima, il Giudice ha convalidato l’arresto e disposto per entrambi l’obbligo di dimora e l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Le indagini proseguono per verificare eventuali collegamenti con altri episodi di furto avvenuti nella zona.

