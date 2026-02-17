Sanremo, corsa a tre per il ruolo di conduttore dopo Carlo Conti: Stefano De Martino, Nicola Savino e Fiorello

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Sanremo scalda i motori per l’edizione 2026, ma già si pensa a quella dell’anno successivo che, salvo colpi di scena, vedrà un cambio al timone. Carlo Conti, di recente, ha ribadito che questo, per lui, sarà il suo ultimo Festival. C’è quindi da individuare chi prenderà le redini della kermesse ligure. Il nome più quotato è quello di Stefano De Martino, ma attenzione all’outsider Nicola Savino e alla ‘suggestione’ Fiorello.

Sanremo, per il dopo Carlo Conti in pole position Stefano De Martino

Nei giorni scorsi Conti ha confermato quanto va dichiarando da due anni a questa parte, ossia che questo sarà il suo ultimo Sanremo. Il conduttore toscano è uomo di parola e, quindi, difficilmente cambierà idea. In altre parole, c’è da scegliere chi sarà il suo sostituto.

Stefano De Martino, come riferito dal quotidiano La Stampa, è in pole position per raccogliere l’eredità di Conti. La Rai stessa, quando lo mise sotto contratto affidandogli la guida di Affari Tuoi, confermò che nel suo ingaggio è stata inserita una clausola opzionale riguardante Sanremo.

ANSA

Tra l’altro, il presentatore campano è forte di ascolti tv monstre per quel che riguarda il quiz dei pacchi che, dopo essere sorprendentemente stato superato nella prima parte di stagione da La ruota della fortuna di Gerry Scotti, ora ha recuperato il terreno perduto.

Non solo: De Martino da anni ha un’ottima risposta di pubblico anche per quel che riguarda Stasera Tutto è Possibile, in onda su Rai 2. Potenzialmente, ha tutte le carte in regola per presentarsi come l’erede di “King Carlo”.

L’identikit tracciato da Conti sul suo successore al Festival

Conti, poche settimane fa, parlando del suo successore al podcast Pezzi – Dentro la musica, aveva dato una risposta che è sembrata a molti una sorta di investitura in favore di De Martino.

“Intanto facciamo questo Festival, ma spero che il prossimo anno ci sia qualcun altro, anche più giovane, aitante e belloccio”, aveva dichiarato il toscano, tracciando un identikit che pare proprio calzare a pennello con quello dell’ex marito di Belen Rodriguez.

A radio Subasio, qualche giorno dopo, Conti era invece stato più cauto, spiegando che per la scelta del suo sostituto “c’è solo l’imbarazzo della scelta”. “Ma al di là del conduttore o della conduttrice, la figura centrale resta quella del direttore artistico“, aveva aggiunto.

L’outsider Nicola Savino e la ‘suggestione’ Fiorello

Il portale Lettera43 riferisce che De Martino è sì il più quotato per mettere le mani sul Festival, ma che dovrà fare attenzione all’outsider Nicola Savino, altro conduttore che conosce molto bene il mondo Rai e quello di Sanremo (quest’anno condurrà per la quarta volta il Dopofestival).

“Conti e Savino sono alleati contro De Martino. Ne dovrà mangiare di polvere, il povero Stefano, prima di mettere le mani sul Festival”, scrive Lettera43, citando una fonte che sarebbe al corrente delle manovre sotterranee riguardanti le trattative nella Tv pubblica.

L’indiscrezione ha inoltre riferito che ci sarebbe solo un big che potrebbe far saltare il banco e prendersi il timone della kermesse: Fiorello. Questa, però, al momento, sarebbe più una ‘suggestione‘ che un’ipotesi realmente percorribile. Per ora De Martino resta il candidato numero uno, anche se Savino sarebbe pronto a rovinargli la festa.