Sanremo, Don Backy contro Mogol per la canzone L'immensità, "È mia e lui sostituì solo tre parole"

Don Backy rivendica di avere scritto “L’immensità” nella sua interezza e accusa Mogol di aver modificato solo tre parole, criticando il mancato riconoscimento durante il Festival di Sanremo. La polemica riaccende un dibattito storico sulla paternità del celebre brano italiano, dopo la recente celebrazione del paroliere all’Ariston.

Sanremo, l’attacco a Mogol di Don Backy

Ci sono controversie nella musica italiana che sembrano eterne: una di queste è il celebre brano “L’immensità“, che ancora una volta ha messo contro Don Backy e Mogol.

Don Backy ha pubblicamente rivendicato la paternità pressoché completa del testo e della musica dell’indimenticabile canzone presentata al Festival di Sanremo del 1967.

Le dichiarazioni arrivano in concomitanza delle celebrazioni per il paroliere Mogol, insignito del Premio alla Carriera al Festival 2026 e riaccendono una questione che non ha mai avuto una chiusura definitiva.

Il caso de “L’immensità”

In una lettera aperta, Don Backy ha affermato di possedere “documentazione autografa originale” a prova della sua creazione. Secondo lui, Mogol sarebbe entrato in gioco solo sostituendo tre parole nel testo: “Una farfalla volerà” al posto di “Ed in quel fiore troverai felicità”, diventando poi co-autore e percependo una quota dei diritti pari a due ventiquattresimi.

“Che non mi si citi neanche di sguincio, nemmeno come co-autore, usando peraltro qualche secondo della mia immagine, del momento in cui la cantai, non mi è parso né giusto, né elegante” ha accusato Don Backy.

Il brano venne presentato in doppia esecuzione con Johnny Dorelli e, pur classificandosi solo al nono posto, si trasformò in un successo immediato e duraturo, diventando una delle canzoni più reinterpretate e vendute della storia della canzone italiana.

Mogol e l’elicottero

Le dichiarazioni di Don Backy arrivano in un momento in cui Mogol, protagonista di omaggi e celebrazioni per la carriera leggendaria, è stato recentemente al centro anche di un’altra polemica legata al suo trasporto in elicottero dei Vigili del Fuoco da Sanremo a Roma.

La controversia riguarda l’opportunità di utilizzare un mezzo pubblico finanziato con risorse statali per un trasferimento non strettamente legato alle emergenze, attirando critiche sul possibile impiego improprio delle risorse.

La questione ha attirato anche interrogazioni parlamentari da parte del Movimento 5 Stelle e critiche da parte di consiglieri regionali del Partito Democratico, che hanno sottolineato come in Liguria gli elicotteri dei Vigili del Fuoco siano strumenti indispensabili per l’elisoccorso e non dovrebbero essere sottratti alla funzione di emergenza.

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha definito la polemica “strumentale”, lodando il maestro come “monumento nazionale”. Anche i Vigili del Fuoco hanno precisato che il dispositivo di soccorso nella regione Liguria è rimasto operativo durante il trasferimento.