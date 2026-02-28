Sanremo, Fedez e il documento sul divieto di parlare di Referendum Giustizia: lo sfogo e il chiarimento Rai

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

C’è confusione riguardo al divieto per gli artisti al Festival di Sanremo di parlare del referendum sulla Giustizia. In conferenza stampa Fedez ha detto di non poter rispondere a una domanda sul tema perché ha firmato un documento che impone il divieto di esprimersi sull’argomento, ma altri cantanti hanno detto la loro opinione. La Rai chiarisce che il blocco vale solo sul palco dell’Ariston.

Fedez e il documento sul divieto di parlare del referendum

In conferenza stampa con Marco Masini prima della finale, Fanpage ha chiesto a Fedez cosa ne pensasse del referendum sulla giustizia.

Il rapper ha risposto di averne parlato molto nel suo podcast ma che al Festival di Sanremo non poteva dire nulla “perché c’è la par condicio“.

ANSA

Il cantante ha poi spiegato che “tutti abbiamo firmato una carta in cui non possiamo esprimerci, non l’ho firmata solo io”.

Sul fatto che altri artisti si siano però espressi sull’argomento, Fedez è apparso un po’ indispettito.

“Ok, allora che c…o abbiamo firmato a fare la carta?”. Altri giornalisti hanno però fatto notare che il divieto riguarderebbe le dichiarazioni dal palco, a quel punto il cantante ha replicato che dovrebbe leggere il documento e forse è meglio chiedere “a chi ce l’ha fatta firmare”.

La Rai sul divieto di parlare del referendum

Fabrizio Casinelli, direttore della Comunicazione Rai, dopo che Fedez in conferenza stampa ha spiegato di non poter esprimersi sul referendum in base a “un accordo firmato” con l’azienda, ha precisato che “conta per l’azienda che chi va in video sia edotto e prenda l’impegno a non violare par condicio, lo dice la legge”.

Sulla vicenda è intervenuto anche il vicedirettore Intrattenimento Prime Time della Rai, Claudio Fasulo spiegando che “semplicemente gli artisti, così come tutti gli indipendenti, i collaboratori, tutti quelli che hanno un accordo con la Rai, firmano un codice etico. Firmano, o meglio, la loro considerazione del codice etico e l’impegno a concordare i propri interventi con l’ufficio stampa e a non dichiarare nulla di diverso da quello che si prevede il codice etico e la Rai”.

All’esplicita domanda se sanzioneranno Malika Ayane per aver risposto in sala stampa che voterà No al referendum, Fasulo ha risposto: “Assolutamente no“.

Di nuovo Casinelli ha infine chiarito che “le conferenze stampa sono gestite direttamente dalle case discografiche e dagli artisti, quindi i giornalisti potevano chiedere qualsiasi cosa e gli artisti potevano rispondere”.

Chi si è espresso a Sanremo sul Referendum

A esprimersi sul referendum c’è stata appunto Malika Ayane.

La cantante, in conferenza stampa, aveva dichiarato che avrebbe segnato “no” sulla scheda e aveva confermato: “Andrò a votare, come sempre, e invito sempre tutti ad andare a votare. Penso che ci siano dei motivi per cui le cose sono separate”.