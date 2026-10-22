Sanremo, Morgan attacca il Festival "umiliato" dalla Rai e critica il cast di Stefano De Martino: la stoccata

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Alla Festa del Cinema di Roma, Morgan attacca la gestione del Festival di Sanremo: per lui è una tradizione nazionale “come il Natale”, ma la Rai lo “umilia” trascurando la musica. Poi non risparmia una frecciata a Stefano De Martino, direttore artistico dell’edizione 2027: “È bravo come ballerino”.

A Morgan non piacerà Sanremo 2027

Doveva parlare soprattutto della sua vita, raccontata sul grande schermo, ma su certi temi è difficile immaginarlo glissare. E così ha finito per dire la sua sul prossimo Festival di Sanremo.

Morgan, al secolo Marco Castoldi, ex leader dei Bluvertigo, era all’Auditorium Parco della Musica per accompagnare “Non importa dove”, il documentario a lui dedicato firmato da Francesco Fei e Consuelo Moschella. Davanti ai giornalisti ha spiegato perché la kermesse ligure gli sta tanto a cuore, e perché a suo giudizio oggi viene sprecata.

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La critica alla Rai

Per il cantautore la manifestazione che si tiene al teatro Ariston è prima di tutto un patrimonio condiviso, uno dei rari momenti in cui il piccolo schermo mette al centro la canzone. “Sanremo è come Natale, perché è uno dei pochi momenti, da tanti anni, in cui l’Italia, la famiglia si unisce” ha affermato.

“In quel momento tu hai il più grande programma televisivo di tutto l’anno per la musica, che fa comunque ascolti, al di là o nonostante i vari direttori artistici”. Il Festival, nella sua visione, sopravvive a chi lo conduce: “È un’istituzione che va al di là di chi temporaneamente transita lì dentro, come un ministero”.

Il tono si è fatto più duro quando il discorso è passato alla sua gestione. “Perché la Rai o lo Stato come servizio pubblico non prende seriamente Sanremo? Perché lo umilia? Perché non hanno la capacità di capire che Sanremo è una cosa bella? Io sono stanco di vedere umiliato l’unico spazio nazionale a disposizione per fare la canzone”.

Secondo Morgan non mancherebbero le figure competenti per guidarlo (lui compreso), e la delusione è profonda: “È un’occasione perduta ormai da troppi anni e di questo mi piange il cuore”.

La stoccata a Stefano De Martino

Inevitabile la domanda su chi guiderà la prossima edizione. Morgan ha risposto ricordando un episodio dei tempi di “X Factor”, quando per preparare le coreografie gli veniva affiancato proprio l’attuale conduttore: “Lui è un ottimo ballerino. Io l’ho conosciuto come ballerino”.

Scettico anche sulle indiscrezioni relative agli artisti in gara: “Ho visto le notizie sul cast… mi sembra sia sempre la stessa cosa, cosa cambia?”

La sua valutazione è basata sulle sole voci. Il regolamento consente di ufficializzare i 24 partecipanti non prima del 29 novembre, mentre le candidature vanno presentate entro il 23 novembre.

La 77ª edizione si terrà dal 16 al 20 febbraio 2027 e De Martino ne sarà sia presentatore che direttore artistico. Il regolamento, tra l’altro, vieta l’uso dell’intelligenza artificiale nella scrittura dei brani, una scelta che il conduttore ha motivato spiegando di voler fare ritorno alla “musica suonata”.