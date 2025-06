Sanremo rischia di perdere il Festival, perché la Rai pensa alla kermesse itinerante dal 2027

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Sanremo rischia di perdere il suo evento simbolo: dopo 75 edizioni, la Rai sembra orientata a rompere con la città ligure per spostare altrove il Festival della Canzone Italiana. A partire dal 2027, la kermesse musicale potrebbe diventare itinerante, con tappe in alcune delle località più belle del Paese. Addio, dunque, allo storico palco del Teatro Ariston.

Braccio di ferro tra Rai e Comune di Sanremo

Se le cose dovessero andare così, il Festival 2026 sarebbe l’ultima edizione trasmessa da Sanremo.

A confermare il cambio di rotta è la stessa Rai, che da mesi segnala una crescente insoddisfazione nei confronti dell’amministrazione comunale sanremese.

ANSA

Il palco del Teatro Ariston di Sanremo

Alla base delle frizioni ci sono questioni economiche, ma anche logistiche e strutturali. Il Comune di Sanremo avrebbe chiesto alla Rai 1 milione di euro in più per ospitare l’evento, oltre a una quota sugli introiti pubblicitari generati da Rai Pubblicità.

Fondi che, secondo l’amministrazione, sarebbero stati destinati alla costruzione di un nuovo auditorium, più moderno e adatto alle esigenze di un evento di portata internazionale.

La Rai ribatte che già fino al 2008 la città aveva ricevuto finanziamenti proprio per la realizzazione di quella struttura, ma i lavori non sono mai iniziati. Questo dettaglio viene riportato dal Messaggero.

E a peggiorare i rapporti fra le parti è intervenuta anche un nodo giuridico: nel 2024 il Tar della Liguria aveva dichiarato illegittimo l’affidamento diretto alla Rai dell’organizzazione del Festival, costringendo il Comune a indire un nuovo bando, poi vinto ancora dalla Rai, unico partecipante.

La Rai medita un festival itinerante

Un passo in avanti verso la rottura è arrivato durante la presentazione dei palinsesti della prossima stagione Rai, quando l’amministratore delegato Giampaolo Rossi ha espresso apertamente il malcontento per le strutture della città, definite non all’altezza di un evento che ormai è tra i più seguiti d’Europa.

La critica riguarda, secondo le posizioni della Rai, alberghi datati, logistica complicata, servizi inadeguati a fronte di costi elevatissimi.

I discografici, intanto, si sono messi di traverso minacciando di abbandonare il Festival in caso di un accordo al rialzo con il Comune.

Possibili nuove sedi per il Festival della canzone italiana

Via Asiago sta già lavorando a un piano alternativo: come detto, l’idea più quotata è quella di trasformare il Festival in un evento itinerante, che ogni due anni si sposti da una località all’altra.

Una sorta di giro d’Italia della canzone che, oltre a trasmettere musica possa valorizzare le bellezze della Penisola.

Tre sono al momento le macro-aree in valutazione:

la Costiera Amalfitana, con Sorrento in testa;

la Versilia, con Viareggio come opzione più concreta;

la costa adriatica, con Rimini, Senigallia e persino il Gargano in Puglia tra le ipotesi.

Regioni e amministrazioni comunali si starebbero già dando da fare per attrarre l’evento. Non manca nemmeno l’ipotesi Torino, città che ha già ospitato con successo l’Eurovision Song Contest nel 2022 e dove è nata la stessa Rai.

Ma tutto è ancora da definire e non è impossibile che la mossa della Rai possa spingere il Comune di Sanremo a rivedere i termini della trattativa.