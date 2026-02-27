Sanremo, Serena Brancale commossa in sala stampa mentre parla della madre: in finale indosserà un suo vestito

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

La sua commozione Serena Brancale l’aveva portata sul palco dell’Ariston già la prima sera. E nella conferenza stampa che precede la quarta serata del Festival di Sanremo 2026, quella commozione è ritornata con l’autenticità e la forza del sentimento più bello. L’artista, infatti, si è commossa parlando della canzone, Qui con me, dedicata alla madre scomparsa. “Questo brano ora è di tutti e io mi sono in qualche modo liberata”, ha detto. Serena Brancale poi ha annunciato che per la finale di sabato indosserà un abito della mamma.

Serena Brancale commossa in sala stampa

Tutta l’emozione Serena Brancale l’aveva mostrata, senza scalfire la sua bravura, nella prima serata del Festival di Sanremo 2026.

Dopo essersi esibita col suo brano, Qui con me, dedicato alla madre scomparsa, l’artista, diretta dalla sorella Nicole, si era lasciata andare alle lacrime e alla commozione.

Le stesse lacrime, autentiche nel loro amore, le sono scese in conferenza stampa, parlando coi giornalisti prima della serata dedicata alle cover.

Serena Brancale e il brano dedicato alla madre

“Quest’anno sono più figlia e meno personaggio“, ha esordito Serena Brancale, raccontando poi l’ondata di affetto ricevuto dopo l’esibizione della prima sera.

L’artista ha detto di aver “ricevuto un sacco di amore” e di essersi “commossa perché ho avuto la sensazione di abbracciare tutte le persone che, come me, hanno vissuto una perdita“.

Poi ha precisato: “Non si tratta soltanto della madre, ma di una persona cara. È una sofferenza che fa male a tutti e tutti l’abbiamo vissuta”.

In finale con un vestito della madre

In occasione della finale di Sanremo di sabato poi, la Brancale ha annunciato che indosserà proprio un vestito della madre, mancata nel 2020 a causa di una grave malattia.

E sul brano ha aggiunto: “Ora è di tutti, mi sono liberata. È una bellissima liberazione, perché la musica non è solo accordi e non è solo ballare”.

Secondo Serena Brancale “bisogna prendere consapevolezza che la musica è una riflessione. E io porto una carezza e una lettera a mia madre”.

La serata delle cover

La Brancale ha detto di essere “serena e felice”, anche se, ha ammesso, “fa male a tutti parlare di una mancanza. Mi sento ancora più grande”.

La prima sera, ha raccontato, “è stato bellissimo, ieri mi sono concentrata ancora di più e ho cantato come volevo una cosa difficile, con gli occhi lucidi”.

Ora è tempo di pensare alla serata cover: la Brancale si esibisce con Besame mucho, assieme a Gregory Porter e Delia. “Sono contento di essere parte di questo evento straordinario in una importante città della musica”, ha detto proprio Porter.