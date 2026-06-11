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Uno straordinario avvistamento ha segnato l’inizio della nuova stagione di ricerca dell’Istituto Tethys nel Santuario Pelagos. Partiti da Portosole Sanremo, i ricercatori e i partecipanti di Citizen Science hanno osservato un gruppo familiare di capodogli composto da una femmina adulta, un piccolo e un giovane dal comportamento decisamente insolito. Infatti, l’esemplare di giovane adulto si è avvicinato spontaneamente all’imbarcazione, girandole intorno e sporgendo la testa come a osservare a sua volta le persone, atteggiamento molto raro osservato solo poche volte, di cui l’ultima nel 2023.