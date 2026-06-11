Sanremo, video dello straordinario avvistamento di una famiglia di capodogli: notato atteggiamento molto raro
Un avvistamento unico di capodogli al largo di Sanremo segna l'inizio della stagione di ricerca 2023.
Uno straordinario avvistamento ha segnato l’inizio della nuova stagione di ricerca dell’Istituto Tethys nel Santuario Pelagos. Partiti da Portosole Sanremo, i ricercatori e i partecipanti di Citizen Science hanno osservato un gruppo familiare di capodogli composto da una femmina adulta, un piccolo e un giovane dal comportamento decisamente insolito. Infatti, l’esemplare di giovane adulto si è avvicinato spontaneamente all’imbarcazione, girandole intorno e sporgendo la testa come a osservare a sua volta le persone, atteggiamento molto raro osservato solo poche volte, di cui l’ultima nel 2023.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.