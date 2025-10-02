Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto della Polizia di Stato condotta a Sant’Agata di Militello. Un giovane di 21 anni è stato fermato dopo una perquisizione domiciliare, scattata al termine di specifici servizi di osservazione, che ha portato alla scoperta di sostanze stupefacenti e materiale per il confezionamento.

Le indagini e la perquisizione

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha preso avvio grazie a mirati servizi di osservazione svolti dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sant’Agata di Militello. Gli investigatori hanno deciso di intervenire presso l’abitazione di un giovane santagatese, sospettato di essere coinvolto in attività illecite legate alla detenzione e alla coltivazione di sostanze stupefacenti.

Il sequestro della droga e del materiale

Durante la perquisizione domiciliare, i poliziotti hanno rinvenuto circa 90 grammi di marijuana allo stato erbaceo, prontamente sequestrati. Oltre alla sostanza, sono state trovate e sequestrate tre piante di cannabis in fase di coltivazione, nonché materiale utilizzato per il confezionamento delle singole dosi, segno di una possibile attività di spaccio al dettaglio.

Il ritrovamento di capsule sospette

Nel corso delle operazioni, gli agenti hanno inoltre scoperto diverse capsule, probabilmente contenenti sostanze psicotrope destinate alla vendita. Il materiale è stato sottoposto ad analisi da parte della polizia scientifica per accertarne la natura e la destinazione d’uso.

L’arresto e le misure cautelari

Una volta confermata la natura psicotropa delle sostanze sequestrate, il giovane è stato tratto in arresto dagli agenti. Su disposizione della Procura della Repubblica di Patti, guidata dal dottor Angelo Vittorio Cavallo, il ventunenne è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

