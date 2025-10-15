Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per furto in abitazione a Santa Croce Camerina, dove un 43enne albanese è stato sorpreso mentre tentava di introdursi in una casa a Casuzze. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per episodi analoghi, è stato fermato in flagranza grazie alla segnalazione del proprietario, che aveva installato un sistema di videosorveglianza dopo un precedente episodio di furto.

Il comunicato dei Carabinieri

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’arresto è avvenuto nella frazione marittima di Casuzze, sul litorale ragusano. I militari della Stazione di Santa Croce Camerina sono intervenuti dopo aver ricevuto una telefonata dal proprietario di un’abitazione, che aveva notato tramite le telecamere di sicurezza la presenza di un intruso all’interno della propria casa.

L’intrusione e la fuga

L’uomo, un 43enne albanese regolarmente residente in Italia, era riuscito a scavalcare la recinzione perimetrale dell’abitazione e a forzare una finestra di servizio per accedere all’interno. Secondo quanto riferito dai Carabinieri, il soggetto non era nuovo a simili episodi, essendo già stato denunciato più volte per furto in abitazione.

L’intervento tempestivo dei militari

Il proprietario, allertato dal sistema di videosorveglianza installato dopo un precedente furto, ha immediatamente contattato la Stazione dei Carabinieri di Santa Croce Camerina. I militari si sono precipitati sul posto e hanno sorpreso il ladro mentre tentava di scavalcare nuovamente la recinzione per fuggire. Ne è nato un breve inseguimento per le vie della frazione, prima in auto e poi a piedi, al termine del quale l’uomo è stato bloccato e arrestato.

Il tentativo di depistaggio e l’arresto

Prima di essere fermato, il 43enne ha cercato di disfarsi delle chiavi dell’abitazione, che aveva trovato all’interno della casa, lanciandole in un terreno vicino. Gli inquirenti ipotizzano che il gesto sia stato compiuto con l’intenzione di poter tornare successivamente nell’abitazione appena visitata. Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato condotto presso il carcere di via Di Vittorio, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria iblea.

IPA