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È stato arrestato un uomo di 35 anni a Santa Croce sull’Arno (Pisa) per maltrattamenti contro familiari e conviventi, dopo una lunga escalation di violenza culminata in minacce di morte e aggressioni fisiche. L’intervento dei Carabinieri è avvenuto in flagranza di reato, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, dopo che la madre e la sorella dell’uomo avevano denunciato l’ennesimo episodio di violenza.

Una lunga escalation di violenza domestica

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’arresto è stato eseguito dai militari della Stazione di Santa Croce sull’Arno nei confronti di un uomo già noto alle forze dell’ordine. L’operazione ha rappresentato l’epilogo di una situazione familiare drammatica, caratterizzata da vessazioni, minacce e aggressioni che si protraevano dal 2021.

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, il 35enne aveva assunto nel tempo comportamenti sempre più violenti nei confronti della madre e del convivente di quest’ultima. Le sue azioni comprendevano vessazioni psicologiche e fisiche, minacce continue e aggressioni finalizzate spesso all’estorsione di denaro. In più occasioni, la situazione era degenerata nel danneggiamento di mobili e suppellettili dell’abitazione familiare.

L’ultimo episodio e l’intervento dei Carabinieri

L’ultimo episodio si è verificato quando l’uomo ha saputo che la madre era stata convocata in Caserma per testimoniare, su delega dell’Autorità Giudiziaria, riguardo ai suoi precedenti comportamenti. A quel punto, il 35enne si è appostato nei pressi dell’abitazione della donna, aspettando il suo rientro. Durante l’attesa, ha iniziato a tempestare la madre di telefonate dal tono ingiurioso e minaccioso.

Minacce di morte e video inquietanti

La situazione è precipitata ulteriormente quando l’uomo ha inviato alla sorella alcuni video dal contenuto inequivocabile, nei quali dichiarava apertamente l’intenzione di uccidere la madre, il compagno di quest’ultima e la sorella stessa non appena fossero rientrati in casa. Spaventata dai messaggi ricevuti, la sorella si è recata immediatamente presso la Stazione Carabinieri di Santa Croce sull’Arno per dare l’allarme.

L’arresto in flagranza di reato

I militari sono intervenuti tempestivamente e hanno sorpreso l’uomo davanti all’ingresso dell’appartamento, in evidente stato di agitazione. Anche alla presenza delle forze dell’ordine, il 35enne ha continuato a proferire minacce di morte nei confronti dei familiari, prima di essere definitivamente bloccato e messo in sicurezza.

Le conseguenze giudiziarie

L’arrestato, su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica di Pisa di turno, che coordina le indagini, è stato condotto direttamente presso la casa circondariale di Pisa, dove rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

IPA