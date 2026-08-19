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Due uomini sono stati arrestati per furto di rame in un cantiere edile a Santa Maria Capua Vetere. I due, entrambi senza fissa dimora, sono stati bloccati dai Carabinieri dopo la segnalazione del proprietario dell’immobile in costruzione. L’operazione è stata condotta nella giornata di ieri, con i soggetti fermati in flagranza e successivamente trasferiti presso la casa circondariale della città campana.

Intervento dei Carabinieri dopo la segnalazione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’intervento è scattato quando la Centrale Operativa ha ricevuto una chiamata dal proprietario di un immobile in costruzione. L’uomo ha segnalato la presenza di due soggetti che si stavano allontanando dal cantiere dopo aver sottratto alcuni tubi in rame. I militari della Sezione Radiomobile sono giunti rapidamente sul posto, dove hanno incontrato il proprietario che li attendeva per fornire dettagli utili alle ricerche.

Ricerche e arresto in flagranza

I Carabinieri si sono immediatamente messi sulle tracce dei sospetti. Dopo una breve ricerca nella zona circostante, sono riusciti a individuare e bloccare i due uomini. Gli arrestati, di circa 33 anni e 31 anni, sono risultati entrambi senza fissa dimora. La tempestività dell’intervento ha permesso di coglierli in flagranza di reato, mentre cercavano di allontanarsi con la refurtiva.

Una volta fermati, i due sono stati condotti in caserma per gli adempimenti previsti dalla legge. Al termine delle formalità di rito, su disposizione dell’Autorità giudiziaria, sono stati accompagnati presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, dove sono rimasti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.

IPA