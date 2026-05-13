Santa Maria di Licodia, nasconde la cocaina durante il controllo: arrestato un 21enne di Biancavilla
Un 21enne di Biancavilla è stato arrestato a Santa Maria di Licodia per detenzione di droga durante un controllo della Polizia.
È stato arrestato un 21enne di Biancavilla per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, a seguito di un controllo effettuato dagli agenti del Commissariato di pubblica sicurezza di Adrano nel comune di Santa Maria di Licodia. L’operazione è stata condotta nell’ambito di un servizio di pattugliamento, come comunicato dalle forze dell’ordine.
Il controllo e l’arresto
Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il fermo è avvenuto durante un servizio di pattugliamento nel territorio di Santa Maria di Licodia. Gli agenti hanno deciso di controllare un’autovettura con a bordo due giovani. Al momento dell’alt, il 21enne passeggero ha lasciato rapidamente il veicolo, attirando l’attenzione degli operatori di polizia.
L’atteggiamento sospetto e la perquisizione
Il comportamento del giovane, che teneva un braccio dietro la schiena come a voler nascondere qualcosa, ha insospettito ulteriormente i poliziotti. Gli agenti hanno quindi proceduto a una perquisizione personale. Dopo una iniziale resistenza, il ragazzo ha aperto la mano, mostrando sei involucri di plastica termosaldata contenenti cocaina.
Il rinvenimento della droga e del denaro
Durante la perquisizione, oltre agli involucri di cocaina, è stata trovata anche la somma di 30 euro, ritenuta verosimilmente il provento dell’attività di spaccio. Il giovane era già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati a reati contro il patrimonio e contro la Pubblica Amministrazione.
Le conseguenze per i fermati
Al termine delle procedure di rito, il 21enne è stato arrestato per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il conducente dell’auto, invece, non è risultato coinvolto e non sono state accertate responsabilità a suo carico.
Disposizioni dell’Autorità Giudiziaria
Una volta informato il Pubblico Ministero di turno, il giovane è stato messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per i successivi provvedimenti. L’arresto è avvenuto nel pieno rispetto della presunzione di innocenza, che rimane valida fino a eventuale condanna definitiva.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.