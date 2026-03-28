Santanchè rompe il silenzio e torna con un video social, "Il ministero del Turismo ha lavorato veramente bene"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Daniela Santanchè non si dà per vinta e riappare sorridente sui social per rivendicare il lavoro fatto al ministero del Turismo. Dopo l’uscita di scena con le dimissioni “auspicate” dalla premier e concesse a denti stretti, la senatrice di Fdi è tornata a parlare con un video di ringraziamenti sui social nei confronti di chi ha lavorato con lei per oltre tre anni.

L’addio al ministero del Turismo

Daniela Santanchè ha lasciato il suo posto al Turismo dopo il dramma politico che si è consumato nel partito di Giorgia Meloni, circondata dai compagni che chiedevano con sempre più insistenza le sue dimissioni, a partire dall’amico Ignazio La Russa nei panni di mediatore.

A pesare sulla ministra il processo per falso in bilancio e l’inchiesta per truffa ai danni dell’Inps, ritenuti non più tollerabili dalla premier dopo il cambio del vento dato dalla sconfitta nel referendum sulla Giustizia.

Il ritiro in Versilia

Al termine di ore tribolate, Daniela Santanché ha dato le dimissioni obtorto collo, ma senza rinunciare a far arrivare tutto il proprio disappunto alla presidente del consiglio attraverso una lettera aperta.

Dalla villa nel cuore del parco della Versiliana, dove si è ritirata dopo l’addio, la senatrice è però tornata a parlare a distanza di qualche giorno, facendo un bilancio sui risultati ottenuti durante il suo mandato al ministero del Turismo.

Le parole di Daniela Santanchè

Con un video dai suoi profili social, Santanchè ha voluto dedicare un ringraziamento sentito a “tutti i collaboratori” del suo ex dicastero.

“Vorrei ringraziarli uno per uno. Voglio ringraziare dal Segretario Generale, al Capo di Gabinetto, all’Ufficio Stampa, al Portavoce, alla Segreteria, al Capo dell’Ufficio Legislativo, a tutti coloro che hanno lavorato” ha detto tornando a rivendicare il lavoro fatto.

“Il merito non va a me, va a questa squadra fantastica che voglio ringraziare personalmente” ha poi aggiunto, assicurando che si ricorderà “di ognuna di queste persone”.

“Perché la vita è lunga – ha continuato – e bisogna sempre ricordarsi di essere insieme, di essere una squadra”.