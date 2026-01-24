Santanchè vuole cambiare il calendario scolastico e le vacanze, il messaggio del ministero dell'Istruzione

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Una revisione del calendario scolastico che parte dal ministero del Turismo. L’idea arriva proprio dalla ministra del Turismo, Daniela Santanchè: “Abbiamo bisogno di un allineamento graduale del calendario scolastico, è fondamentale per destagionalizzare il turismo”, ha detto. Il ministero dell’Istruzione, però, specifica che, al momento, non vi è alcuna proposta concreta sul tavolo.

Perché la Santanchè vuole cambiare il calendario scolastico

A spiegare perché turismo e scuola abbiano un legame è stata Daniela Santanchè, nel corso del Forum Internazionale del Turismo, a Milano, dopo le contestazioni di venerdì.

“Dovremmo guardare all’Europa per come ha il calendario scolastico perché credo sia di grande aiuto per la destagionalizzazione del turismo”, ha detto la ministra.

Insomma, un cambiamento graduale del calendario e della vacanze scolastiche potrebbe favorire i cosiddetti “flussi interni distribuiti”.

Le parole della Santanchè

Nel “mirino” del discorso della Santanchè, c’è l’attuale calendario scolastico, diverso rispetto a quello di altri Paesi.

“È ormai risaputo che il nostro calendario concentra le vacanze principalmente in due periodi dell’anno, a differenza di quanto avviene nella maggior parte degli altri Paesi occidentali, dove le pause scolastiche sono suddivise in modo più equilibrato lungo l’intero arco dell’anno”, ha detto.

L’attuale calendario, secondo la Santanchè, “non agevola il turismo interno perché genera affollamenti stagionali e limita la possibilità per le famiglie di viaggiare in periodi diversi dall’alta stagione”.

La reazione del ministero dell’Istruzione

La Santanchè ha parlato poi di un dialogo con il collega Valditara, ministro dell’Istruzione, per avviare un percorso di confronto e lavorare assieme a una graduale revisione dei piani scolastici.

Come riporta il Corriere della Sera, però, al momento non vi sono proposte concrete sui tavoli del ministero dell’Istruzione.

“Non vi è alcuna proposta concreta su cui lavorare per la revisione del calendario scolastico. Eventuali proposte si valuteranno al momento opportuno”, ha fatto sapere il ministero.