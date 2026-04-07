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I carabinieri del comando provinciale di Bari hanno arrestato in flagranza due persone di 42 e di 30 anni con l’accusa di riciclaggio. Gli arresti, eseguiti la notte del 2 aprile a Santeramo in Colle, sono stati comunicati solo oggi, 7 aprile.

I militari hanno trovato in due box nella disponibilità degli indagati un’auto e due moto rubate, oltre ad altri veicoli su cui sono in corso accertamenti. Ma nei locali i carabinieri hanno anche trovato targhe di altre macchine, chiavi, quattro motori, chiodi a tre punte (usati per impedire gli inseguimenti delle auto delle forze dell’ordine) e abiti usati per nascondere la propria identità tra tute, passamontagna e parrucche. I due indagati, ora in carcere – riferiscono gli investigatori – sono stati arrestati “al termine di un mirato servizio di osservazione, controllo e pedinamento”.