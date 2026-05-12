Santi di ghiaccio, chi sono e in quali giorni portano il freddo a maggio tra leggenda e realtà

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In Alto Adige i Santi di ghiaccio sono arrivati puntuali portando neve in quota e un un brusco abbassamento delle temperature. Secondo un’antica credenza popolare del mondo di lingua tedesca, tra l’11 e il 15 maggio i beati che si ricordano in queste giornate del calendario portano un ultimo colpo di coda dell’inverno.

La credenza sui Santi di ghiaccio

La tradizione dei Santi di ghiaccio ha probabilmente origini medioevali. Secondo la credenza popolare, le gelate che avvengono dopo i giorni dedicati a questi beati non rappresentano un pericolo per l’agricoltura.

Poiché la leggenda nacque prima della riforma gregoriana del 1582, i Santi di ghiaccio possono essere associati a due periodi differenti, a seconda del calendario considerato.

Se non si considera la riforma gregoriana, i Santi di ghiaccio inizierebbero il 19 maggio, per terminare il 23 maggio. Attualmente, invece, le giornate sotto osservazione sono dall’11 maggio al 15 maggio.

ANSA

Chi sono i Santi di ghiaccio

Il primo santo che dà inizio all’ultima folata invernale è San Mamerto che si festeggia l’11 maggio. Arcivescovo francese del V secolo, è il patrono della cittadina immaginaria di Puente Viejo dove si svolge l’intera trama della soap opera Il Segreto.

Il 12 maggio è il giorno di San Pancrazio, giovane cristiano martirizzato sotto l’impero di Diocleziano, anche lui è portatore di freddo.

Il 13 e il 14 maggio seguono San Servazio e San Bonifacio di Tarso, e a chiudere il cerchio dei Santi di ghiaccio è Santa Sofia di Roma, chiamata in tedesco “die kalte Sophie”, ovvero “la fredda Sofia”.

Le previsioni nelle giornate dei Santi di ghiaccio

Effettivamente, sembra che i Santi di ghiaccio abbiano rispettato il loro compito. Dall’11 maggio una perturbazione gelida sta attraversando l’Alto Adige, accompagnata da temporali e nevicate che hanno raggiunto i 1.800 metri di quota.

Il calo delle temperature a Bolzano ha portato il termometro a scendere in pochi minuti da 21 a 16 gradi.

Il freddo è più marcato nelle località montane come San Valentino alla Muta dove si sono registrati 4 gradi, mentre a Solda la temperatura pomeridiana è crollata fino a un solo grado sopra lo zero.

I metereologi sottolineano che non c’è nulla di scientifico nella tradizione dei Santi di ghiaccio e che l’Europa centrale è da sempre soggetta, durante il periodo primaverile, a ricorrenti gelate. L’analisi delle misurazioni pluriennali mostra come a maggio siano tipici eventi di bruschi cali di temperature.