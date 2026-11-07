Santiago Peña arrestato in Paraguay dopo essere stato destituito per il crack di Ueno Bank

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L’ex presidente del Paraguay Santiago Peña è stato arrestato venerdì 6 novembre 2026, poche ore dopo la destituzione decisa dal Parlamento per lo scandalo finanziario di Ueno Bank. La polizia ha eseguito il provvedimento nella sua abitazione ad Asunción, su disposizione della Procura, nell’ambito dell’inchiesta sul dissesto dell’istituto bancario. La crisi ha coinvolto quasi tre milioni di clienti, rimasti temporaneamente senza accesso ai propri risparmi dopo l’intervento della Banca centrale del Paraguay.

Santiago Peña arrestato in Paraguay, le accuse per il caso Ueno Bank

L’arresto di Santiago Peña è avvenuto nella serata di venerdì 6 novembre, dopo che il Senato aveva votato la sua destituzione attraverso la procedura di impeachment.

Secondo quanto riferito dal quotidiano paraguaiano ABC Color, gli agenti della polizia nazionale si sono presentati nella residenza dell’ex capo dello Stato per notificargli il provvedimento.

Peña è indagato per presunta violazione della fiducia e altri reati collegati alla gestione della crisi di Ueno Bank.

Le accuse riguardano anche i rapporti tra l’istituto finanziario e alcuni esponenti delle istituzioni.

La Procura ha disposto inizialmente la detenzione domiciliare dell’ex presidente, in attesa della sua comparizione davanti ai magistrati.

Successivamente, a causa delle tensioni registrate davanti alla sua abitazione, Peña è stato trasferito in una struttura militare protetta per motivi di sicurezza.

Perché Santiago Peña è stato destituito dal Parlamento

La destituzione è arrivata al termine di una crisi politica iniziata con il commissariamento di Ueno Bank.

Il Senato del Paraguay ha approvato la rimozione di Peña con 44 voti favorevoli, dichiarandolo responsabile di cattivo esercizio delle proprie funzioni.

Nei giorni precedenti, il presidente aveva presentato le dimissioni, ma il Parlamento aveva deciso di proseguire con il procedimento di impeachment.

L’inchiesta riguarda anche i legami economici tra Peña e il gruppo proprietario della banca.

Secondo le ricostruzioni giornalistiche, l’ex presidente era stato azionista del Grupo Vázquez, società collegata a Ueno Bank, fino al marzo 2025.

Tra i soggetti coinvolti nell’indagine figura anche Carlos Carvallo, ex presidente della Banca centrale del Paraguay, per il quale è stato disposto un provvedimento di arresto.

Crack Ueno Bank, quasi tre milioni di clienti con i conti bloccati

La crisi finanziaria è esplosa quando la Banca centrale paraguaiana ha rilevato gravi problemi di solvibilità di Ueno Bank.

L’istituto, fondato nel 2021 e cresciuto rapidamente negli ultimi anni, contava circa 2,94 milioni di clienti.

Il provvedimento di risoluzione ha comportato il blocco temporaneo dei conti e delle operazioni bancarie, impedendo a numerosi correntisti di utilizzare i risparmi.

Tra i soggetti interessati figurano anche istituzioni pubbliche e fondi pensione, compreso l’Istituto di previdenza sociale del Paraguay.

Le autorità hanno avviato le procedure per rimborsare i depositanti attraverso il Fondo di garanzia dei depositi.

I primi pagamenti sono iniziati il 5 novembre e hanno riguardato alcuni correntisti con somme fino a 10 milioni di guaraní, equivalenti a circa 1.565 dollari.

La restituzione degli altri depositi dipenderà dall’avanzamento delle procedure previste dalla Banca centrale.

Scontri ad Asunción dopo l’arresto dell’ex presidente

La destituzione e l’arresto di Peña hanno provocato nuove manifestazioni nella capitale paraguaiana.

Centinaia di persone si sono radunate davanti all’abitazione dell’ex presidente per chiedere il suo trasferimento in carcere, contestando la decisione iniziale di mantenerlo agli arresti domiciliari.

Durante la protesta, alcuni manifestanti hanno lanciato pietre contro gli agenti schierati a protezione della residenza.

Un funzionario di polizia è rimasto ferito al volto, mentre le forze dell’ordine sono intervenute per contenere i disordini.

Poco prima della mezzanotte, le autorità hanno disposto il trasferimento dell’ex presidente in una struttura militare protetta.

Pedro Alliana nuovo presidente del Paraguay fino al 2028

Dopo la rimozione di Santiago Peña, il vicepresidente Pedro Alliana ha assunto formalmente la guida del Paraguay durante una cerimonia al Congresso nazionale.

Nel suo primo intervento, Alliana ha promesso sostegno ai risparmiatori coinvolti nella crisi bancaria.

Il nuovo capo dello Stato, esponente del Partito Colorado, completerà il mandato presidenziale iniziato nel 2023, la cui scadenza è fissata per agosto 2028.

Tra le priorità annunciate figura la gestione dell’emergenza finanziaria e il recupero dei fondi dei cittadini coinvolti nel dissesto di Ueno Bank.