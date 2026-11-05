Santiago Peña presidente del Paraguay si dimette a un passo dall'impeachment dopo lo scandalo Ueno Bank

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Santiago Peña, il presidente del Paraguay, ha annunciato le sue dimissioni a seguito dello scandalo causato dal fallimento di Ueno Bank, l’istituto finanziario più importante del Paese, che aveva il controllo dei risparmi di milioni di lavoratori e pensionati. Peña era molto vicino a essere messo sotto impeachment da parte del suo stesso partito.

Il presidente del Paraguay Peña ha annunciato le sue dimissioni

Con un post sui social, il presidente del Paraguay Santiago Peña ha annunciato che si dimetterà dalla sua carica prima che il suo partito possa portare a termine la procedura di impeachment.

I problemi di Peña sono legati al fallimento di Ueno Bank, una delle più importanti del Paese, che aveva in gestione molti dei risparmi dei lavoratori e dei pensionati paraguaiani.

ANSA

La banca è fallita e in tutto il Paese sono scoppiate proteste, sia davanti alla sede centrale della banca sia davanti alle sue filiali, che hanno portato all’impeachment del presidente.

Il fallimento di Ueno Bank

L’importanza di Ueno Bank in Paraguay è enorme. La banca dice di avere 3 milioni di clienti in uno Stato di 6 milioni di abitanti. Gestisce 850 milioni di dollari di denaro pubblico e 380 milioni di investimenti del fondo pensionistico e sanitario statale.

Martedì 3 novembre la Banca centrale del Paraguay ha scoperto che Ueno aveva un coefficiente di redditività inferiore a quello legale. Aveva, di fatto, esaurito tutto il suo capitale.

La Banca centrale ha quindi provveduto a bloccare tutte le operazioni e a impedire ai clienti di accedere ai loro risparmi. Ueno è poi andata in liquidazione, per permettere allo Stato di recuperare più denaro possibile.

Cosa c’entra Peña con Ueno

Dietro al fallimento di Ueno Bank ci sarebbero alcuni prestiti eccessivi ad alcune società private, tutte legate ai soci del Grupo Vázquez, che è proprietario della banca stessa.

È qui che arriva il collegamento tra il presidente Peña e Ueno. L’ormai ex capo di Stato, in carica fino al 2023, è stato socio del Grupo Vázquez fino al 2025.

Le autorità paraguaiane hanno già disposto l’arresto di otto persone nell’ambito dell’inchiesta su Ueno, tra cui anche il presidente e l’amministratore delegato della banca.