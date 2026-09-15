Santoro contro Sigfrido Ranucci su Lavitola, "imperdonabile, non può esserci amicizia a prova di bomba"

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Michele Santoro, ospite da Massimo Giletti nel talk “Lo Stato delle Cose”, ha detto la sua sul caso di Sigfrido Ranucci, vittima di un attentato a Pomezia orchestrato dal suo amico Valter Lavitola. Secondo il conduttore 75enne, Ranucci ha commesso un errore imperdonabile, affermando che “non ci può essere un’amicizia a prova di bomba”.

Amicizia tra Sigfrido Ranucci e Valter Lavitola: l’opinione di Santoro

Conversando con Giletti, Santoro ha spiegato che muove una sola critica a Ranucci: “Doveva lasciare la conduzione di Report a tutela anche dei suoi colleghi e continuare a fare il suo lavoro d’inchiesta, perché è un bravo giornalista”.

“Quello che invece non ha fatto è prendere le distanze da lui dopo che è emerso che Lavitola era reo confesso dell’attentato. Questa cosa è imperdonabile”, ha aggiunto Santoro.

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E ancora: “Perché andare a mangiare nei ristoranti con Lavitola non è una colpa. Essere amico di qualcuno che è stato punito per qualche reato non è una colpa. Ma non ci può essere un’amicizia a prova di bomba. Non ci può essere un’amicizia che supera il fatto che tu hai fatto una roba che fa la mafia. Quindi, se anche siamo amici io e te e tu mi fai un attentato di questo tipo, ti mando affanc***, chiaro?”

Santoro: “Report innocente dal punto di vista giornalistico”

Il conduttore 75enne ha poi spiegato come lui avrebbe agito se avesse dovuto prendere delle decisioni sul futuro di Report e di Ranucci.

“Chi è Ranucci e chi è Report? Sono risorse della Rai – ha osservato – Quindi la Rai si sarebbe dovuta muovere immediatamente a tutela di quelle che sono sue risorse. Invece che cosa ha fatto? Ha ceduto alle pressioni politiche e ha aperto un processo nei confronti di Report, andando alla ricerca di prove che non sono state trovate. Al momento sappiamo la cosa più importante in assoluto: Report, dal punto di vista giornalistico, è innocente“.

Spazio poi a un commento sulle critiche di Ignazio La Russa al programma: “Lui è il classico tipo che tira la pietra e nasconde la mano, e dice: ‘Io voglio essere libero di criticare Report’. Lui è il presidente del Senato e dovrebbe agire con una maggiore moderazione”.

Santoro: “Avrei consigliato a Ranucci di lasciare la conduzione”

Infine Santoro ha immaginato, su richiesta di Giletti, che cosa avrebbe suggerito di fare al collega: “Se avessi dovuto scegliere il futuro di Ranucci lo avrei chiamato e gli avrei detto: ‘Prima di tutto non andare in giro a dire tutte queste cacchiate che vai dicendo su Borsellino eccetera. Datti una ridimensionata e mettiti un attimo qui tranquillo. Continua a fare il tuo lavoro in redazione, ma allontanati dalla conduzione e aspettiamo che l’inchiesta giudiziaria si risolva. Ok?”

“A quel punto noi sapremo esattamente che cosa è successo, almeno dal punto di vista del rinvio a giudizio e non fino alla sentenza. Così sapremo quali sono eventualmente le responsabilità di ognuno e potremo decidere insieme che cosa fare. Però tu non andare in video per salvaguardare i tuoi compagni di avventura”, ha concluso Santoro.

Il post di Ranucci sulla richiesta di reintegro

I legali di Ranucci, nelle scorse ore, hanno chiesto il reintegro a Report del loro assistito. Il conduttore, attraverso un post, ha così commentato il fatto: “Il mio grande direttore Roberto Morrione, che mi ha insegnato a tenere la schiena dritta e ritenere completamente unico editore di riferimento il pubblico che paga il canone, diceva ” Fai quel che devi, accada ciò che può!””