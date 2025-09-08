Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di un arresto e 904 piante di canapa sequestrate il bilancio di una nuova operazione antidroga condotta dai Carabinieri in Sardegna. Un incensurato residente a Santu Lussurgiu è stato tratto in arresto nella mattinata del 5 settembre, dopo che una vasta piantagione di canapa è stata scoperta e sequestrata in un’area rurale del comune. L’operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica di Oristano, è stata resa possibile grazie a servizi di osservazione a distanza e all’impiego di mezzi aerei specializzati, con l’obiettivo di contrastare la produzione e lo spaccio di sostanze stupefacenti nella regione.

Operazione congiunta e fonte della notizia

Come indicato dal portale ufficiale dei Carabinieri, l’azione delle forze dell’ordine si è inserita in una più ampia strategia di contrasto alle organizzazioni criminali che sfruttano il territorio sardo per la produzione e la coltivazione di sostanze stupefacenti. L’intervento è avvenuto a meno di dieci giorni dal precedente sequestro di una piantagione a Villaurbana e dall’arresto di otto responsabili, segno di una costante attenzione delle autorità verso il fenomeno.

La scoperta della piantagione e le modalità operative

La maxi coltivazione, composta da 904 piante di canapa, era organizzata in diversi filari e si estendeva su un terreno rurale del comune di Santu Lussurgiu. Le piante, con un’altezza variabile tra 60 e 110 cm, erano irrigate da un moderno impianto a goccia alimentato da un pozzo dotato di pompa sommersa. La scoperta è stata possibile grazie a un servizio di aerocooperazione tra lo Squadrone Eliportato “Cacciatori di Sardegna” di Abbasanta e il Nucleo Elicotteri Carabinieri di Cagliari-Elmas, che hanno sorvolato la zona proprio nel periodo dell’anno più favorevole alla raccolta della canapa.

Le indagini e l’arresto

Durante i servizi di osservazione discreta, condotti a distanza di alcuni chilometri con l’ausilio di equipaggiamenti speciali, i militari hanno sorpreso una persona intenta a irrigare le piante. L’uomo, incensurato e residente nel comune, è stato immediatamente fermato e tratto in arresto. Alcuni campioni delle piante sono stati inviati al Reparto Investigazioni Scientifiche di Cagliari per le analisi di rito, che hanno confermato la presenza di un principio attivo di THC superiore ai limiti di legge, attestando così la natura illecita della coltivazione.

Sequestro e provvedimenti giudiziari

Le 904 piante sono state poste sotto sequestro giudiziario, mentre l’arrestato, su disposizione della Procura della Repubblica, è stato condotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari. L’uomo dovrà rispondere del reato di produzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il provvedimento eseguito rappresenta una misura pre-cautelare adottata dalla Polizia Giudiziaria nell’ambito delle indagini preliminari. Si precisa che il destinatario della misura è persona sottoposta alle indagini e, pertanto, presunta innocente fino a eventuale sentenza definitiva.

Ulteriori indagini in corso

Le forze dell’ordine hanno avviato ulteriori approfondimenti investigativi per identificare eventuali complici e ricostruire i canali di smistamento della sostanza. L’operazione si inserisce in un quadro più ampio di attività di prevenzione e repressione della coltivazione illegale di canapa, fenomeno che negli ultimi anni ha visto un incremento significativo in Sardegna, anche grazie alle particolari condizioni climatiche e ambientali dell’isola.

Negli ultimi mesi, le autorità hanno intensificato i controlli nelle aree rurali della provincia di Oristano e in altre zone della Sardegna, con l’obiettivo di contrastare le attività delle organizzazioni criminali dedite alla produzione e allo spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione di Santu Lussurgiu rappresenta un ulteriore tassello nella strategia di prevenzione e repressione messa in atto dalle forze dell’ordine, che si avvalgono di tecnologie avanzate e della collaborazione tra diversi reparti specializzati.

