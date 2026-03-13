Sanzione Intesa Sanpaolo da 17,6 milioni, i motivi del Garante e cosa cambia dopo la multa per il caso Isybank

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Il Garante per la protezione dei dati personali ha comminato una sanzione di 17,6 milioni di euro a Intesa Sanpaolo. La multa riguarda le modalità con cui circa due milioni di correntisti sono stati trasferiti alla banca digitale Isybank. Secondo l’Autorità, l’operazione sarebbe avvenuta senza un consenso adeguato e informato, violando le norme sulla privacy. La banca dovrà ora adottare misure correttive per tutelare gli utenti coinvolti nel passaggio forzato.

Perché Intesa Sanpaolo è stata sanzionata dal Garante

La sanzione record da 17,6 milioni di euro nasce da un’istruttoria avviata dopo numerose segnalazioni degli utenti.

Al centro della contestazione c’è il massiccio trasferimento di correntisti considerati “prevalentemente digitali” verso Isybank, la nuova banca solo mobile del gruppo.

Il Garante ha rilevato che Intesa Sanpaolo non avrebbe fornito comunicazioni sufficientemente chiare e tempestive.

Molti clienti si sono ritrovati trasferiti senza aver compreso le conseguenze del cambio, come:

la perdita della possibilità di operare fisicamente in filiale

l’impossibilità di utilizzare l’home banking tramite computer

L’Autorità ha stabilito che la banca ha agito in modo non conforme al GDPR, poiché il passaggio non è stato basato su un consenso esplicito, ma su un meccanismo di “silenzio–assenso” inserito in comunicazioni digitali difficili da reperire per l’utente medio.

Cosa succede ai clienti coinvolti nel passaggio a Isybank

La sanzione impone tra l’altro obblighi specifici a tutela dei correntisti: Intesa Sanpaolo dovrà inviare una comunicazione individuale a tutti i clienti trasferiti o in via di trasferimento per informarli dei loro diritti.

Gli utenti che sono già passati a Isybank, ma che non sono soddisfatti del servizio o ritengono di essere stati trasferiti ingiustamente, devono monitorare le nuove istruzioni della banca.

Grazie all’intervento del Garante (che si somma a quello precedente dell’Antitrust), i clienti potrebbero avere la possibilità di tornare alle condizioni contrattuali precedenti o di ricevere proposte mirate per rimediare al disagio subito.

Il consiglio per i correntisti è di controllare regolarmente l’app o l’area riservata per non perdere i moduli di opzione che la banca è obbligata a fornire.

Cosa succede se il conto Intesa Sanpaolo o Isybank va in negativo

Nonostante la sanzione, le regole sulla gestione del saldo non cambiano.

Se il conto va in rosso, la banca applica gli interessi passivi e le commissioni previste dal contratto.

Tuttavia, se il saldo negativo è causato da commissioni di passaggio non dovute o errori legati al trasferimento forzato a Isybank, il cliente ha il diritto di contestare l’addebito tramite reclamo ufficiale.

La posizione delle Autorità

Nella nota ufficiale che accompagna il provvedimento, il Garante Privacy ha sottolineato la gravità della condotta:

“Il trasferimento dei dati dei correntisti è avvenuto senza che agli interessati venisse data la possibilità di esprimere un consenso consapevole. La protezione dei dati non può essere sacrificata sull’altare della digitalizzazione a tutti i costi.”

Dati Chiave Sanzione Dettagli Importo Multa 17,6 Milioni di € Soggetti Coinvolti Clienti trasferiti a Isybank Principale Violazione Mancanza di consenso informato Azione Richiesta Nuove comunicazioni ai clienti

Il commento delle associazioni

Unione Nazionale Consumatori Dona (UNC), attraverso il presidente Massimiliano Dona, ha commentato la decisione:

“Questa multa è una vittoria per chi si è visto scippare il conto corrente da un giorno all’altro. È fondamentale che la banca ora ripristini i diritti dei clienti che non volevano Isybank.”