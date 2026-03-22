Sara Ardizzone e Alessandro Mercogliano "morti combattendo" al parco degli Acquedotti, c'è la rivendicazione

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Sara Ardizzone e Alessandro Mercogliano “sono morti combattendo”. È la rivendicazione, contenuta in volantini e comunicati dei movimenti anarchici, relativa alle attività dei due trovati morti dopo il crollo del casolare al parco degli Acquedotti di Roma. L’ipotesi è che stessero lavorando alla preparazione di un ordigno artigianale da usare per un attentato nei giorni successivi. Gli investigatori stanno indagando per scoprire l’obiettivo e i possibili complici della coppia.

Sara Ardizzone e Alessandro Mercogliano “morti combattendo”

Alessandro Mercogliano e Sara Ardizzone sono morti a causa di una esplosione avvenuta giovedì 19 marzo all’interno di un casale nel parco degli Acquedotti, alla periferia di Roma.

Secondo gli inquirenti i due, militanti anarchici del gruppo di Alfredo Cospito, sarebbero morti mentre stavano confezionando un ordigno esplosivo artigianale, da usare per un imminente attentato.

ANSA

Nelle ultime ore dagli ambienti anarchici romani è arrivata una rivendicazione politica, con un comunicato diffuso online e con dei volantini.

La rivendicazione degli anarchici

“Nostri compagni fraterni”, Alessandro Mercogliano e Sara Ardizzone “sono morti in azione, sono morti combattendo”, si legge nel comunicato.

“La guerra sociale non è una recita, uno stile di vita o una sottocultura. È anzitutto una guerra“.

E ancora: “Sara e Sandro sono un esempio luminoso dell’inestricabile connubio tra pensiero e azione che ispira l’anarchismo, dei rivoluzionari fino all’ultimo istante della loro vita, e nella morte”.

“La volontà rivoluzionaria di Sara e Sandro ha la forza di andare oltre il tempo, vincendo la sofferenza e il dolore. La loro passione per la vita sarà più forte della morte”.

Sede della polizia possibile obiettivo

Intanto vanno avanti le indagini per ricostruire quanto accaduto e capire quale fosse l’obiettivo dell’attentato a cui stavano lavorando i due.

Tra le ipotesi al vaglio quella che punta al Polo Tuscolano della polizia: la struttura, che ospita importanti uffici anticrimine e unità antiterrorismo, si trova a poche centinaia di metri dal casale crollato.

Nell’area, nel quadrante sud-est della Capitale, si trovano anche diversi altri obiettivi sensibili di potenziale interesse per gli anarchici.

Dalla caserma dei carabinieri, sempre al Tuscolano, al Cpr di Ponte Galeria, passando per diversi snodi della rete ferroviaria e strutture legate al gruppo Leonardo.

Le attenzioni degli investigatori si stanno concentrando sulla rete di militanti di cui facevano parte Mercogliano e Ardizzone, anche alla ricerca di possibili complici.

Anche perché, dopo la morte dei due, non si escludono nuove azioni.