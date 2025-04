Sara Campanella e lo scambio di audio con Stefano Argentino: "Lasciami in pace, non voglio nulla con te"

Mentre si contano ancora le lacrime di rabbia e dolore versate per il femminicidio di Sara Campanella, i pezzi di un puzzle distrutto in pochi secondi cominciano a ricomporsi. Da sempre ripeteva a Stefano Argentino che non era interessata ad avere con lui alcuna relazione, e di amicizia e tanto meno un legame sentimentale. Lo dimostra un audio diffuso dopo la tragedia in cui si sente la ragazza chiedere al 26enne, in tono perentorio, di lasciarla in pace.

La lite con Stefano Argentino: "Lasciami in pace"

Mattino Quattro ha diffuso un audio inedito in cui possiamo sentire la voce di Sara Campanella. La ragazza sta discutendo con Stefano Argentino, una conversazione che ha tutta l’aria di essere una registrazione avviata dalla 22enne durante un faccia a faccia con l’altro.

Le due voci, infatti, si sovrappongono spesso e per questo si potrebbe escludere che si tratti di uno scambio di vocali su WhatsApp. Non è dato conoscere la data in cui è stato registrato il contenuto.

"Ehi, io non ho tempo da perdere", dice Sara Campanella a Stefano Argentino, che risponde: "Se non avevi tempo da perdere me lo dicevi". Quindi la 22enne risponde: "Eh, ora te lo dico. Non voglio niente con te. Spero, ora, dopo un anno, di essere stata chiara".

Poi la ragazza continua: "Allora, l’ultima volta ti ho detto: ‘Lasciami in pace’. Cos’hai capito di questa cosa?", e il 26enne risponde: "Non mi hai mai detto ‘sta cosa, e comunque è passata tutta l’estate". Sara non perde il punto: "Allora, ora te lo ridico: se mi puoi lasciare magari in pace, cortesemente. Tu te ne torni a casa tua e io continuo per la mia strada".

Sara Campanella inseguita altre volte?

Ancora, nell’audio diffuso da Mattino Quattro Sara Campanella usa il verbo "seguire" e lo fa ben tre volte. Dopo aver detto: "Io continuo per la mia strada", infatti, la ragazza lo incalza: "Non so, mi devi seguire fino…".

Lui la interrompe: "Perché fai così?", lei non cede: "Perché faccio così? Non lo so, vedo che mi stai seguendo". Stefano Argentino insiste: "Cosa speri di ottenere così?", e Sara Campanella gli risponde: "Io non spero di ottenere niente, sei tu che speri di ottenere qualcosa da me se mi segui".

"Ma non è possibile parlare con te?", continua Stefano Argentino, quindi la 22enne risponde: "Ma che cosa devi parlare con me? Se parlare per te significa provare, uscire e fare qualcosa? Mi dispiace".

Il video del femminicidio

Nel frattempo le autorità hanno diffuso il video del pedinamento e dell’aggressione. Il filmato è stato registrato alle 17:24 da una telecamera di sorveglianza installata accanto a una pompa di benzina di viale Gazzi.

Nel video si vede chiaramente Stefano Argentino tallonare e raggiungere Sara Campanella. I due si fermano e discutono, poi la 22enene riprende il passo e fa per dileguarsi. In quel momento il 26enne la afferra alle spalle e la vittima inizia a divincolarsi.