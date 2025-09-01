Sara Campanella, la mamma di Stefano Argentino mostra la chat col figlio prima del femminicidio: cosa scriveva

“Mi ha detto ‘ti amo’ due volte: ‘Cosa vuoi, che dico che ti amo?'”, così scriveva Stefano Argentino a sua madre, Daniela Santoro, in una delle tante occasioni in cui le parlava di Sara Campanella. E Daniela non esitava a spiegargli che aveva frainteso: “Non ti ha detto ‘ti amo’, ti ha detto che non è interessata e che te la devi togliere dalla testa. E così devi fare”. Sono questi alcuni degli ultimi messaggi scambiati tra Argentino e la madre poco prima del femminicidio.

I messaggi di Stefano Argentino

In collegamento con lo studio di Dentro La Notizia, il nuovo format condotto da Gianluigi Nuzzi su Canale 5, ci sono i genitori di Stefano Argentino. Il 27, in carcere per il femminicidio di Sara Campanella, si è suicidato nella sua cella il 6 agosto.

La madre del reo confesso, Daniela Santoro, incalzata da Nuzzi parla di quei messaggi che il figlio le aveva inviato su WhatsApp prima di uccidere la studentessa 22enne a Messina.

“Buonanotte mà, vediamo se riesco a dormire”, aveva scritto Argentino alla madre. “Vediamo se riesco a dormire, anche perché ho in mente che mi ha detto ‘ti amo’ due volte”, aveva aggiunto, poi aveva riferito una frase di Sara Campanella: “Che vuoi, che dico che ti amo?”.

E Daniela Santoro, di fronte a quel messaggio inequivocabile che il figlio aveva frainteso, gli aveva risposto: “Non ti ha detto ‘ti amo’, ti ha detto che non è interessata e che te la devi togliere dalla testa. E così devi fare”. Poi aveva aggiunto: “Altrimenti risulti pesante e ridicolo, e stupido. Basta“.

Il femminicidio di Sara Campanella

Nel pomeriggio del 31 marzo 2025 Stefano Argentino, 27 anni, aveva aspettato che Sara Campanella – 22 anni, del Palermitano – uscisse dalle lezioni che frequentava presso il Policlinico di Messina. Da tempo Argentino le aveva messo gli occhi addosso, ma le sue attenzioni non erano corrisposte. Lo testimonia un audio che la ragazza aveva registrato durante un confronto con lui, che – a quanto risulta – era solito pedinarla per cercare di parlarle. A più riprese la 22enne gli aveva chiesto di lasciarla in pace, ma senza risultati.

Eppure la madre del 27enne, Daniela Santoro, riferisce a Gianluigi Nuzzi a Dentro la Notizia di non aver mai percepito un’ossessione né un accanimento nei confronti di Sara Campanella, piuttosto le aveva parlato di “una simpatia per Sara”.

Tuttavia, il 31 marzo Stefano Argentino aveva tallonato la studentessa una volta che lei era uscita dal Policlinico, fino a una strada che costeggiava lo stadio Celeste. Lì, il 27enne, l’aveva colpita con cinque coltellate tra schiena e collo per poi darsi alla fuga. Grazie al contributo di testimoni e videocamere di sorveglianza, Argentino era stato rintracciato e arrestato poche ore dopo. Agli inquirenti aveva confessato il femminicidio.

Il suicidio in carcere

Alle 17 del 6 agosto Argentino, nella sua cella del carcere Gazzi di Messina, si è suicidato. Il 10 settembre il 27enne si sarebbe dovuto presentare per la prima udienza in tribunale, ma la sua morte ha fatto crollare l’intero processo. Dopo la morte del reo confesso l’avvocato Giuseppe Cutrera ha puntato il dito contro lo Stato come unico responsabile del gesto volontario del suo assistito.

Sin dall’inizio, infatti, Argentino avrebbe manifestato i suoi intenti suicidari e per questo gli era stato imposto il regime di sorveglianza. 15 giorni prima del tragico epilogo la sorveglianza gli era stata tolta. Stefano “aveva bisogno di un controllo costante“, ha riferito il legale a Fanpage. Per l’omicidio di Stefano Argentino la Procura di Messina ha iscritto sette persone nel registro degli indagati.