Sara Campanella uccisa da Stefano Argentino, la madre contro l'assassino: "Falso, basta ascoltare le amiche"

La madre di Sara Campanella, la studentessa uccisa da Stefano Argentino a Messina il 31 marzo scorso, si è sfogata contro l’assassino. La donna ha escluso che la figlia ricambiasse il sentimento del ragazzo, come invece sostenuto dal giovane, che frequentava lo stesso corso universitario della vittima.

Cosa ha detto la madre di Sara Campanella su Stefano Argentino

Cetty Zaccaria, la mamma di Sara Campanella, è certa che la figlia non ricambiasse il sentimento provato da Stefano Argentino, che il 31 marzo l’ha uccisa. Nel corso dell’interrogatorio, l’assassino ha più volte parlato dell’interesse che provava per la vittima, ripetendo ossessivamente di essere convinto che anche lei ricambiasse.

La madre della vittima, in un’intervista al Corriere della Sera, ha affermato che quanto sostenuto dal killer è “assolutamente falso“, perché altrimenti la famiglia lo avrebbe saputo. La donna ha poi aggiunto: “Basta ascoltare quel che dicono le amiche o i colleghi di università, che certamente non mentono, o leggere i messaggi che lui le mandava e le risposte”.

Pattuglie dei carabinieri sul luogo dell’aggressione a Sara Campanella.

L’ultimo messaggio di Sara Campanella alle amiche

Come riportato da La Repubblica, una compagna di corso di Sara Campanella ha raccontato ai Carabinieri dopo l’omicidio: “Di tanto in tanto Sara ci girava i vocali molesti di quel ragazzo, ma davvero non riuscivamo a immaginare questo epilogo”.

Un’altra amica ha riferito che il giorno in cui Sara è morta, dopo l’ultima lezione all’università, Argentino stava cercando con insistenza la sua vittima: “Era venuto a chiederci dove fosse, ma naturalmente io avevo dato una risposta evasiva”.

Poco prima di morire, Sara Campanella aveva inviato un messaggio a un’amica: “Dove siete che sono con il malato che mi segue?“.

A fare maggiore chiarezza sui fatti che hanno portato all’omicidio di Sara Campanella ci ha pensato il procuratore D’Amato. Nel corso della conferenza stampa organizzata in occasione dell’arresto dell’assassino di Sara Campanella, ha riferito che “da circa due anni, Stefano Argentino manifestava comportamenti molesti nei confronti della giovane, insistenti e reiterati nel tempo”.

Il colonnello Lucio Arcidiacono ha aggiunto: “La vittima non aveva mai denunciato il suo assassino, evidentemente non si sentiva in pericolo”.

La polemica sulla mancata denuncia di Sara Campanella

Proprio sulla mancata denuncia di Sara Campanella è intervenuta l’associazione Donne in Rete contro la Violenza, che su Instagram ha pubblicato un post in cui si legge:

“Di fronte all’ennesimo femminicidio, quello di Sara Campanella a Messina, sentiamo ancora una volta le stesse parole: ‘Non aveva denunciato’, ‘Non si era accorta del pericolo’. Dichiarazioni che tendono a colpevolizzare la donna evitando di centrare l’attenzione sul sistema preventivo inadeguato. Non servono narrazioni che giustificano. Servono istituzioni capaci di riconoscere i segnali della violenza, intervenire prima che sia troppo tardi e smettere di minimizzare i comportamenti persecutori come invaghimento non corrisposto. Serve un impegno concreto delle istituzioni. Serve smettere di chiedere alle donne di salvarsi da sole”.