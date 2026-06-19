Sara Ceccantini morta a Mykonos durante l'addio al nubilato, "auto ha fatto inversione": il racconto

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Con il passare dei giorni, si arricchisce di nuovi elementi la ricostruzione dell’incidente costato la vita a Sara Ceccantini, la 37enne di Arezzo morta a Mykonos durante il viaggio per il suo addio al nubilato. Il racconto di un testimone propone una dinamica diversa rispetto alle prime ipotesi. L’automobile con a bordo Sara Ceccantini avrebbe fatto un’inversione in una zona vietata. Poi lo schianto con un’altra vettura.

Sara Ceccantini morta a Mykonos, il testimone

“Nella macchina c’erano tre ragazze e un uomo alla guida. La macchina stava salendo, poi si è fermata per fare un’inversione, cosa vietata“.

Così ha raccontato la persona presentata come testimone oculare, come riporta Il Mattino. Nella strada dell’incidente, infatti, c’era la doppia linea continua.

Poi lo schianto: “E l’altra macchina che veniva giù dall’altra direzione è arrivata a tutta velocità e l’ha colpita. Ho sentito un botto, come se fosse esplosa una bomba”.

Secondo le prime ipotesi, l’incidente sarebbe stato frutto di un’invasione di corsia da parte dell’altra macchina. Circostanza smentita dal racconto del testimone.

Subito rilasciati i due conducenti

I conducenti delle due auto coinvolte sono un amico di Sara Ceccantini e un residente di Mykonos. Entrambi sono stati rilasciati dopo gli accertamenti. E in nessuno dei due sono state trovate tracce di alcol.

Il testimone racconta poi i momenti successivi: “Siamo corsi fuori. Ho visto le ragazze, erano coperte di sangue. Due di loro erano completamente prive di sensi. Abbiamo chiamato il 112, i soccorsi sono arrivati velocemente”.

L’impatto è stato violento e l’auto della comitiva italiana è andata a sbattere contro altre macchine parcheggiate nei pressi di un esercizio commerciale. Sara Ceccantini è stata trasportata in ospedale in codice rosso, dove è poi deceduta a causa delle gravi lesioni.

L’incidente in cui è morta Sara Ceccantini

L’incidente costato la vita a Sara Ceccantini si è verificato nella notte tra il 14 e il 15 giugno. La donna si trovava a Mykonos per festeggiare l’addio al nubilato: dopo anni di convivenza e avere messo al mondo una bambina insieme, che ormai ha tre anni, Ceccantini intendeva sposare il compagno. Le nozze si sarebbero tenute il 20 giugno.

La dinamica dell’incidente è ancora oggetto delle indagini delle autorità greche che nel frattempo hanno disposto l’autopsia. Il rientro in Italia della salma potrebbe richiedere ancora alcuni giorni. Dopo la notizia della tragedia, i familiari di Sara Ceccantini si sono subito spostati in Grecia.