Sara Ceccantini morta a Mykonos durante l'addio al nubilato in un incidente d'auto, lavorava per Prada

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Sara Ceccantini avrebbe dovuto sposarsi fra pochi giorni, invece è morta a Mykonos nella sua vacanza di addio al nubilato. La donna, non ancora quarantenne, ha perso la vita in un incidente stradale. Lavorava per il gruppo Prada nello stabilimento di Valvigna, a Terranuova Bracciolini. Lascia una figlia di tre anni.

Sara Ceccantini morta a Mykonos

La dinamica dell’incidente stradale costato la vita a Sara Ceccantini è ancora oggetto di accertamenti, ma secondo le informazioni più recenti pare che la donna viaggiasse a bordo di un’auto coinvolta in uno scontro con un altro veicolo.

Veicolo che, come riporta Adnkronos, avrebbe invaso la corsia in cui viaggiava la donna provocando l’impatto. Inizialmente erano circolate anche ipotesi che parlavano di uno scooter. Nello scontro sono rimaste coinvolte altre amiche: due hanno riportato ferite lievi, mentre una è ricoverata in terapia intensiva ad Atene, vigile ma in gravi condizioni.

Sara Ceccantini deceduta in ospedale

Dopo essere stata trasferita d’urgenza all’ospedale di Syros e ricoverata in rianimazione, Sara Ceccantini è infine spirata nella notte. Le autorità greche hanno aperto un’indagine per omicidio stradale.

Il Ministero degli Esteri, attraverso l’ambasciata italiana ad Atene, sta assistendo i familiari anche nelle procedure per il rimpatrio della salma.

Prada chiude in anticipo lo stabilimento

Appresa la drammatica notizia, in segno di cordoglio e di rispetto per la famiglia, Prada ha deciso di chiudere in anticipo per la giornata di martedì 16 giugno lo stabilimento di Valvigna, nel comune di Terranuova Bracciolini vicino Arezzo.

Chi era Sara Ceccantini

Sara Ceccantini era residente ad Agazzi, frazione del comune di Arezzo. Si sarebbe dovuta sposare sabato 20 giugno. L’incidente si è verificato fra domenica 14 e lunedì 15 giugno.

La Nazione scrive che Sara Ceccantini aveva già festeggiato sulla riviera romagnola con altre amiche e colleghe, impossibilitate a raggiungere Mykonos.

Il quotidiano riporta il commento di qualcuno che ha conosciuto da vicino la donna: “Sara era una ragazza solare, sempre sorridente e super disponibile, non si tirava mai indietro. Una persona d’oro”.

Il cordoglio del sindaco di Arezzo